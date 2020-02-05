"Я умираю, сегодня мой последний день": жуткое заявление сраженной наповал Любови Успенской

Скандал с родной дочерью Татьяной Плаксиной стоил здоровья Любови Успенской. Певица сломлена, за ней наблюдают врачи.

После резонансного интервью, которое Татьяна Плаксина дала на шоу "Звезды сошлись", где обвинила мать Любовь Успенскую чуть ли не во всех грехах, наступила очередь певицы изложить свою точку зрения. Она сделала это в программе Андрея Малахова "Прямой эфир". Не успел телеведущий переступить порога дома, как артистка сорвалась в рыданиях.

"Я живу, как в аду. Я еле встала с постели, у меня доктора не уходят из дома, потому что мне все время плохо, у меня какое-то состояние, что я умираю, сегодня мой последний день", – сквозь слезы сообщила Любовь Успенская в то время, как Андрей Малахов предпринимал попытки ее успокоить.

Шоумен напомнил, как буквально на днях певица выглядела совершенно счастливой и беззаботной на дне рождения дочери. Они вместе веселились в компании друзей, и Татьяна Плаксина была по-настоящему звездой вечера. Однако произошла перемена, причем радикальная.

"Я не узнаю свою дочь. Как будто бы это другой человек. Как будто это не Таня, которую я боготворила, которая была моей музой. Все это время, пока она была в тяжелом состоянии, я пыталась скрыть, но не ее состояние. Я всегда подозревала, что негодяи какие-нибудь воспользуются этим тяжелым положением, поэтому я скрывала. Я написала, что моя Танечка находится на лечении", – пустилась в путаные объяснения расстроенная Любовь Успенская.

Певица высказала убеждение, что на ее дочь оказывается влияние извне. Также она опровергла слова Татьяны о том, будто насильно держит ее дома. От всех этих волнений и переживаний артистке стало плохо. "Андрей, мне врачи все время делают какие-то уколы. Я теряла сознание. У меня давление было на грани инсульта. Врачи дежурят у меня дома. Мне сейчас так плохо, я не могу уже говорить. Может, позовем врача?" – задала вопрос артистка.

Ей немедленно поставили капельницу, и Любовь Успенская продолжила беседу с Андреем Малаховым. Тот выразил беспокойство относительно ее состояния. Интересно, что телеведущий поговорил и с находящейся неподалеку Татьяной Плаксиной, призвав ее извиниться перед матерью, передает Teleprogramma.pro.