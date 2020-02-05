Выбрал работу: Дмитрий Тарасов наплевал на родившую Анастасию Костенко

В ответственный момент спортсмена не было рядом с Анастасией Костенко. Ему пришлось наплевать на роды супруги ради работы. Дмитрий Тарасов опубликовал фото новорожденной дочери в своем инстаграм-аккаунте.
"Спасибо тебе, моя любовь", – подписал трогательные кадры супруги с малышкой футболист. Вес девочки – 3390 граммов, рост – 52 сантиметра. Поклонники поздравили спортсмена с прибавлением в семействе. "Растите здоровенькими", "С рождением дочери!", "Ох, поздравляю вас с рождением принцессы", "Маленькое чудо", "Это счастье", – высказались подписчики Дмитрия Тарасова.
Сам спортсмен пока не сможет лично поздравить супругу с радостным событием, так как находится на сборах с казанским "Рубином" в Турции. Ранее он признался, что с нетерпением ждет возвращения в большой спорт. "Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период", – добавил бывший игрок "Локомотива".
Отметим, что для Дмитрия Тарасова это уже третья дочка. У футболиста растет 11-летняя наследница Ангелина от первого брака. В 2018-м его третья супруга Анастасия Костенко родила Милану. Имя новорожденной пока неизвестно.
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