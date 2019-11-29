Считающего копейки Тарасова прилюдно опозорили

Спортсмен поучаствовал в передаче "Выполни все задания и получи 100 000 рублей" на ютуб-канале 2DROTS. Дмитрия Тарасова высмеялиюные блогеры.



Футболисту пришлось проходить испытания и слушать насмешки в свой адрес ради того, чтобы побороться за деньги. Можно предположить, что с финансами у Дмитрия Тарасова совсем туго. Видимо, поездка на отдых в Дубай серьезно ударила по его кошельку.

Не отрицает этого и сам спортсмен. "Деньги нужны, честно!" – сообщил на камеру Дмитрий Тарасов. При этом он искренне засмеялся.

С первым заданием – забить пенальти за 1000 рублей, футболист справился без проблем. А вот со вторым возникли проблемы. Дмитрию Тарасову предстояло попробовать себя в роли защитника и не дать забить гол в ворота. На этом он провалился.

Забить гол издалека футболист тоже не смог, зато у него получилось выступить нападающим. На сей раз он успешно справился с заданием. За это Дмитрий Тарасов получил 5000 рублей, над чем пошутили ведущие шоу.

"Покушать и купить продукты – вот что интересует Дмитрия Тарасова больше всего", — опозорили знаменитость перед зрителями блогеры. Забить гол пяткой и после 30 оборотов вокруг своей оси футболист также не смог.