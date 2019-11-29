Считающего копейки Тарасова прилюдно опозорили

Футболисту пришлось проходить испытания и слушать насмешки в свой адрес ради того, чтобы побороться за деньги. Можно предположить, что с финансами у Дмитрия Тарасова совсем туго. Видимо, поездка на отдых в Дубай серьезно ударила по его кошельку.
Не отрицает этого и сам спортсмен. "Деньги нужны, честно!" – сообщил на камеру Дмитрий Тарасов. При этом он искренне засмеялся.
С первым заданием – забить пенальти за 1000 рублей, футболист справился без проблем. А вот со вторым возникли проблемы. Дмитрию Тарасову предстояло попробовать себя в роли защитника и не дать забить гол в ворота. На этом он провалился.
Забить гол издалека футболист тоже не смог, зато у него получилось выступить нападающим. На сей раз он успешно справился с заданием. За это Дмитрий Тарасов получил 5000 рублей, над чем пошутили ведущие шоу.
"Покушать и купить продукты – вот что интересует Дмитрия Тарасова больше всего", — опозорили знаменитость перед зрителями блогеры. Забить гол пяткой и после 30 оборотов вокруг своей оси футболист также не смог.
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