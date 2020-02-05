Милла Йовович вывалила грудь перед фанатами после родов

Актриса русского происхождения поделилась в своем инстаграм-аккаунте несколькими фотографиями малышки и официально подтвердила информацию о появлении нового члена семьи. Два дня назад ее старшая дочь уже рассказала миру о рождении сестры. Однако выяснилось, что девочка сделала это без согласия мамы.
"Всем привет! Эвер Габо Андерсон уже успела сообщить о прибавлении в нашей семье без моего разрешения, так что это теперь уже "старая новость", – пошутила Милла. "Но я все же хочу объявить, что 2 февраля родилась Ошин Ларк Эллиот Андерсон-Йовович. Конечно, получилось немного длинновато, но мы никак не могли определиться", – добавила она. Актриса отдельно подчеркнула, что имя ребенка – уэльское, поэтому читается именно как "О-шин".
На одном из снимков звезда картины "Обитель зла" кормит девочку грудью. Мила не постеснялась показать в Сети интимную часть тела. Знаменитость посвятила малышке длинный пост, в котором восхищалась новорожденной: "Она наш чудесный ребенок, и мы все так благодарны, что она есть, я полностью одержима ею!".
Напомним, что в 2017 году Милла Йовович пережила экстренный аборт на пятом месяце беременности из-за преждевременных родов.
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