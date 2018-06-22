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"Кусочек рая": Милла Йовович выставила волосатую подмышку

Мила Йовович. Фото: GLOBAL LOOK press/Dave Bedrosian
Голливудская актриса Милла Йовович призвала помочь детям нелегальных мигрантов, разлученных с семьями правительством США. Артистка предстала перед публикой в небрежном виде.

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В своем Instagram певица опубликовала селфи на фоне играющих дочерей. Артистка позирует в черном топике без бюстгальтера и в синих штанах с пестрым ремнем. Примечательно, что вместо сережек звезда использовала канцелярские скрепки, а также не постеснялась показать волосатые подмышки.

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"Немного рая. Пойти в парк с моими детьми – это наилучший способ провести время вместе. Смотреть, как они играют, смотреть, как старшая заботится о младшей. Я знаю, что некоторым из вас не нравится, когда я говорю о политике, поэтому я заранее извинюсь и вы вольны перестать читать", – начала свое сообщение артистка.

"Говоря это, конечно, я не могу не думать обо всех семьях мигрантов на нашей границе прямо сейчас. Хотя я не поддерживаю людей, приезжающих в США нелегально, я знаю, что жить в этой стране – мечта для большей части мира. Земля обетованная, где мы можем осуществить наши мечты для наших детей. Вот почему моя семья эмигрировала в 80-х. Чтобы создать лучшую жизнь для меня. Я понимаю, почему люди рискуют всем, чтобы приехать сюда. Должно быть, там, откуда они пришли, очень плохо, если они так сильно рискуют, чтобы приехать сюда", – добавила звезда.

Актриса предложила пользователям Сети внести пожертвования в благотворительные фонды помощи детям мигрантов. "Я была бы очень признательна", – написала Йовович и добавила постскриптум: "И да, я плоская и я не брею подмышки".

Добавим, что Милла счастливо замужем за режиссером Полом Андерсоном и воспитывает двух дочерей – Эвер и Дашиэль. Для звезды дом и материнство – самое главное в жизни. Более того, она планирует родить третьего ребенка. И то обстоятельство, что ей уже за 40, ее не останавливает, а торопит. Йовович рассказала, что не просто так ее дочерей разделяет семь лет.

Автор: Руслана Алексеева22 июня 2018, 17:06
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Обитель зла Милы Йовович

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