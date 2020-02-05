Орлова предъявила связь с мужем Бородиной

В Сети не утихают разговоры о том, что якобы Курбан Омаров не только сидит на шее, но и изменяет Ксении Бородиной. Мужчина высказался на эту тему. Неожиданно прозвучал комментарий коллеги Бородиной по "Дому-2" Ольги Орловой.

С тех пор, как несколько лет назад Ксения Бородина сама объявила о расставании с мужем Курбаном Омаровым, обвинив его в изменах (причем откровенно сообщила такие пикантные подробности, что с тех пор в Сети его называют не иначе как Зинка-три минутки), многочисленные поклонники не устают передавать из уст в уста различные слухи, касающиеся пары. Самые распространенные из них: что якобы Курбан Омаров живет за счет именитой супруги и что продолжает ей изменять, однако теперь будто бы Ксения на это закрывает.

Обострение случилось совершенно случайно, когда на днях ведущая Юлия Барановская, общаясь с фанатами в Сети, ответила на казалось бы невинный вопрос: "Что делать, если мужик не работает и не хочет? А дома дрессирует Шантика?". Юля написала, что в таком случае не назвала бы подобную особь мужского пола мужчиной. Оказалось, она не знала, что Шантик это кличка кота Ксении Бородиной.

Разразился скандал, который, впрочем, быстро исчерпался: Юлия Барановская лично написала ведущей "Дома-2", попросив прощения. Та, в свою очередь, продемонстрировала их переписку общественности. Вот только слухи не утихают. Тогда слово взял сам Курбан Омаров. Для этого он выбрал иронию.

"Честно говоря я обрадовался. Уважаемые люди из шкуры вон вылазят, чтоб хоть кто-то проявил интерес, а за меня альфонса, который днями и ночами изменяет жене люди сами все делают. И так приятно, что знают такие личные подробности. Значит интересуются, значит нужен, огромное Вам спасибо! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал муж Ксении Бородиной у себя в "Инстаграм".

Далее Курбан рассказал, что недавно прочел о себе новый слух, который совершенно его восхитил. "Недавно читал статью где написали, что я ушел от жены к тренеру из спортзала (мужчине) и забрал с собой детей. Между прочим я лично многим людям оправил ссылку на этот шедевр. Вот это я понимаю подача, гениальный полет мысли", – похвалил автора Омаров.

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