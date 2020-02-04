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У Ольги Бузовой появились первые симптомы токсикоза

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба LF City Awards
Певица и ведущая Ольга Бузова в конце прошлого года официально заявила о новом романе. Ее избранником стал известный блогер Давид Манукян.
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Совсем недавно влюбленные вернулись из Таиланда, где провели зимние каникулы. Исполнительница щедро делилась всевозможными кадрами из отпуска. 

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

На время отдыха Ольга максимально абстрагировалась от всех рабочих процессов. Кроме того, артистка дала себе слабину и в отношении строгой диеты. Любовник Бузовой показывал в своем микроблоге, как светская львица ночами есть пиццу.

Накануне Ольга опубликовала новый пост в личном инстаграм-аккаунте. На видео знаменитость запечатлена вместе со своей собакой. По словам Бузовой, ее Евочка всех любит, но бывают исключения. В этот момент животное начинает кусать за пальцы неизвестного мужчину, который протянул к ней руки.

"Напишите, что и кто вас бесит сейчас? Давайте оставим это здесь. Я первая: меня бесит, что я поправилась за время отпуска, очень хочу скинуть лишние килограммы, но почему-то так хочется есть. И спать", – призналась Бузова.

Поклонники стали гадать, с чем могут быть связаны такие изменения в состоянии и внешности Ольги. многие предположили, что артистка может быть беременной. Ведь сонливость и лишние килограммы являются первыми признаками токсикоза. 

4 февраля 2020, 21:56
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