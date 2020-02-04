У Ольги Бузовой появились первые симптомы токсикоза

Совсем недавно влюбленные вернулись из Таиланда, где провели зимние каникулы. Исполнительница щедро делилась всевозможными кадрами из отпуска.
На время отдыха Ольга максимально абстрагировалась от всех рабочих процессов. Кроме того, артистка дала себе слабину и в отношении строгой диеты. Любовник Бузовой показывал в своем микроблоге, как светская львица ночами есть пиццу.
Накануне Ольга опубликовала новый пост в личном инстаграм-аккаунте. На видео знаменитость запечатлена вместе со своей собакой. По словам Бузовой, ее Евочка всех любит, но бывают исключения. В этот момент животное начинает кусать за пальцы неизвестного мужчину, который протянул к ней руки.
"Напишите, что и кто вас бесит сейчас? Давайте оставим это здесь. Я первая: меня бесит, что я поправилась за время отпуска, очень хочу скинуть лишние килограммы, но почему-то так хочется есть. И спать", – призналась Бузова.
Поклонники стали гадать, с чем могут быть связаны такие изменения в состоянии и внешности Ольги. многие предположили, что артистка может быть беременной. Ведь сонливость и лишние килограммы являются первыми признаками токсикоза.
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