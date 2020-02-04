Ирина Отиева об отъезде из России после скандала

Недавно в эфир вышло шоу "Прямой эфир, в котором рассказали о судьбе певицы Ирины Отиевой. Исполнительницу обвинили в пристрастии к алкоголю.

Сама артистка утверждает, что интервью с ее участием снимали скрытой камерой. "Пришли два парня – Антон и Александр – с букетом от Малахова. Я была больна, у меня температура 38,3. Ждала дочь Златку, которая должна была принести мне таблетки. Она задерживалась на работе. Поэтому я пустила их в квартиру, а они меня сняли скрытой камерой", – поведала Отиева.

Как оказалось, после выхода в свет скандального выпуска Ирине несколько раз звонили с Первого канала. Но она их послала.

По словам певицы, за эфир ей не заплатили ни рубля. Хотя "торговали ее мордой" полтора часа, сообщает Собеседник.ru.

"Я бы миллион попросила за такую отвратительную передачу. Я уже ее посмотрела. Честно говоря, была настолько расстроена! Очередной нож в спину. А у меня и так вся спина в шрамах от предательств людей", – заявила Отиева.

Тем не менее, артистка не собирается подавать на Малахова в суд. Даже с учетом того, что ей поступило предложение от адвокатов. Причем свои услуги они готовы предоставить абсолютно бесплатно.

"Я ни с кем воевать не хочу. Пусть это останется на совести Малахова. Я так решила этот вопрос для себя. И вообще, на телевидении ноги моей больше не будет. Так унизить человека – это просто катастрофа для меня. Меня просто стерли в порошок!", – утверждает разъяренная Отиева.