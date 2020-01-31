Обвиненная в пьянстве Ирина Отиева странно себя повела

Ирина Отиева продолжает пожинать плоды внимания СМИ, которое обрушилось на нее после выхода шоу Андрея Малахова, где обсуждалась якобы алкогольная зависимость артистки. Певица получила неоднозначные отзывы, показав новый снимок.

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