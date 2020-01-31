Обвиненная в пьянстве Ирина Отиева странно себя повела

У подзабытой певицы Ирины Отиевой вторая волна успеха, хоть и сомнительного, как считают некоторые фанаты. Все благодаря шоу "Прямой эфир". Именно там на днях появился бывший любовник артистки и забил тревогу, утверждая со слов знакомых, что Ирина пристрастилась к алкоголю.
Параллельно с этим показали и саму Отиеву. В халате, ночной сорочке и с неряшливой прической, без макияжа, сидя за столом, когда-то невероятно популярная артистка пожаловалась на невостребованность и предательство близких и коллег.
Шоу получило широкий резонанс. Журналисты связались с Отиевой. Та заявила, что ее снимали скрытой камерой, хотя она по доброте душевной впустила в дом посторонних людей, накормила-напоила, любезно побеседовала, а ведь была откровенно больна. Якобы этим и объяснялся ее потрепанный вид.
В Сети поклонники поддержали Ирину. На радостях Отиева создала страницу в социальной сети "Инстаграм", куда выложила архивные кадры, фото с матерью и дочерью. Фанаты на ура восприняли публикации. Однако свежий снимок поняли не все. Ирина Отиева обнародовала репродукцию картины Ильи Репина, на которой запечатлен в весьма непрезентабельном виде прославленный композитор Модест Мусоргский.
"Подбирается очень симпатичная компания. Ведь, заметьте, Модест Петрович Мусоргский в халате, без макияжа и даже без маникюра. И это совсем не помешало великому Репину написать шедевральный портрет. Я, безусловно, никто по сравнению с Мусоргским, но при этом тоже в халате!" – заявила певица.
Каждый знакомый с биографией композитора человек знает, что у того были серьезные проблемы с алкоголем. Получается совсем неудачный пример, если Ирина Отиева пытается откреститься от обвинений в алкоголизме.
Мусоргский уже в 40 лет имел землисто-серый цвет лица, фиолетовый нос и обрюзгшее тело, которые на своем полотне и отразил легендарный художник. Алкоголизм подорвал здоровье композитора: цирроз печени, болезнь сердца и воспаление спинного мозга не дали ему дожить и до 43. В общем, судя по комментариям, публикацию артистки фанаты сочли странной.
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