"Жадные до популярности": Цымбалюк-Романовская вывела на чистую воду родных Джигарханяна

Недавно пасынок знаменитого актера выложил на своей странице в "Инстаграм" несколько сториз с отцом. На кадрах 84-летний Армен Борисович пьет чай в компании родни. На видео можно заметить бывшую жену артиста Татьяну Власову, а также избранницу Степана Джигарханяна Ольгу Мартынову.
Семейное застолье прокомментировала бывшая жена Народного артиста СССР. Виталина считает, что мужчину используют в доказательство чьих-то амбиций. "Я прекрасно понимаю, что Татьяна Сергеевна и Степан пытаются таким образом самоутвердиться", – уверяет пианистка.
По мнению Цымбалюк-Романовской, несмотря на то что Степан пришел в гости к отцу, на самом деле Джигарханян всем присутствующим на видео не сильно интересен. Женщина уверена, что сейчас актер нуждается в уходе и привычном укладе жизни.
Также Виталина напомнила о своих заслугах, благодаря которым в последние годы артист плодотворно работал. "Я ему много лет посвятила, и он был успешным и востребованным. Жить без театра не мог! А теперь никому не нужен и живет с сиделкой, – заметила пианистка в интервью изданию Teleprogramma.pro.
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