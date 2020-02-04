Выгнавшая мужа Мария Кожевникова сообщила о болезни

Мария Кожевникова наконец объяснила, почему ее Новый год был омрачен. Она рассказала о том, что была вынуждена прогнать супруга, и сообщила о недуге сына.

В конце 2019 года Мария Кожевникова намекнула многочисленным поклонникам не некоторые проблемы, которые совершенно неожиданно свалились ей на голову. Популярная актриса предпочла не уточнять, что именно стряслось, тем самым крайне заинтриговав и даже напугав некоторых из них. Лишь сейчас артистка решила рассказать, что же случилось.

Она начала с того, что подготовка к Новому году у нее проходила нетипично гладко. "Наверное, впервые в жизни все удалось спланировать заранее, праздник за городом с друзьями, детьми... даже в этот раз подарки заранее купила, что для меня небывалая редкость. Обычно, это я в последние дни декабря ношусь, скупая все, что осталось 🙈 А тут все как-то удачно складывалось, все успела, все нашла! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – начала свой рассказ Мария Кожевникова.

Разумеется, у актрисы было запланировано и посещение новогодних представлений. Одно из них и закончилось неприятным сюрпризом – у младшего из мальчиков обнаружилась ветрянка. "И все бы отлично, потому что я за естественную ветрянку и против прививки от нее, но у нас выяснилось, что наш папа не болел этим вирусом", – объявила артистка.

Как известно, у взрослых ветрянка проходит в разы тяжелее,чем у детей. Возможны даже тяжелые осложнения. Мария Кожевникова нашла выход из положения. "Делать нечего, пришлось срочно "выгнать" мужа из дома, а нам менять все планы и встречать Новый год порознь", – заключила актриса.

В итоге, Мария Кожевникова встречала Новый год со старшими детьми и мужем, а младший наследник, спокойно отпустив родных, праздновал с бабушкой. Актриса отметила, что настроение у нее было не очень веселое. Более того, по словам актрисы, на этом ее приключения не закончились, однако она решила пока придержать при себе новый рассказ, пообещав, что обязательно опубликует его у себя в "Инстаграм". Отметим, что текст она сопроводила фото усыпанного пятнышками младшего сына.