Стало известно о проблемах в личной жизни Шишковой после расставания с Тимати

Бывшая любовница Тимати не может найти спутника жизни после расставания с рэпером. С момента разрыва прошло уже более четырех лет, а модель все еще свободна. Возможно, даже День Святого Валентина Алена встретит одна.
О любовных неурядицах блондинки случайно проговорилась дочь Алиса. 27-летняя модель выложила в "Инстаграм" видео с малышкой. На нем она спрашивает у ребенка, с кем девочка проведет 14 февраля. Пятилетняя наследница рассказывает о своем молодом человеке, а потом добавляет, что в праздник все же останется с мамой. Из этого можно понять, что Шишкова встретит День всех влюбленных дома в одиночестве.
Тимати и Алена начали отношения в 2012 году, а в 2014-м девушка родила рэперу дочь. Поклонники ждали, когда же глава Black Star сделает матери своего ребенка предложение, однако вместо свадьбы последовал разрыв. Через год у музыканта появилась новая любовница – Анастасия Решетова.После расставания с Тимати Алену Шишкову видели с 17-летним пилотом "Формулы-1" Никитой Мазепиным и в компании Юрия Осипова, сына экс-президента РАН.
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