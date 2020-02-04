Стало известно о проблемах в личной жизни Шишковой после расставания с Тимати

Алена Шишкова выложила совместное видео с дочерью Алисой. На нем девочка проговорилась, что ее маме не с кем провести День всех влюбленных.

Бывшая любовница Тимати не может найти спутника жизни после расставания с рэпером. С момента разрыва прошло уже более четырех лет, а модель все еще свободна. Возможно, даже День Святого Валентина Алена встретит одна.

О любовных неурядицах блондинки случайно проговорилась дочь Алиса. 27-летняя модель выложила в "Инстаграм" видео с малышкой. На нем она спрашивает у ребенка, с кем девочка проведет 14 февраля. Пятилетняя наследница рассказывает о своем молодом человеке, а потом добавляет, что в праздник все же останется с мамой. Из этого можно понять, что Шишкова встретит День всех влюбленных дома в одиночестве.

Тимати и Алена начали отношения в 2012 году, а в 2014-м девушка родила рэперу дочь. Поклонники ждали, когда же глава Black Star сделает матери своего ребенка предложение, однако вместо свадьбы последовал разрыв. Через год у музыканта появилась новая любовница – Анастасия Решетова.