Звезда "Папиных дочек" поделилась интимным фото

Знаменитость не афиширует личную жизнь. На ее странице в соцсети редко появляются фотографии с супругом, актером Артуром Смольяниновым, и детьми. Обычно эти снимки приурочены к важным датам или значимым событиям.
В последнем посте актриса решила поделиться семейной серией. На кадрах Дарья запечатлена с мужем и старшим ребенком. Также девушка рассказала о теплой одежде, которую подобрала для непогоды. "Помните, прошлой зимой я искала идеальную парку? Так вот, всего год спустя, я ее нашла", – написала звезда. Поклонники оставили под постом восторженные комментарии: "Вы самая красивая пара", "Семья! И парки классные!", "Вы мегаклевые!", "Как приятно вас всех видеть".
Супруги долго скрывали свои отношения и рождение детей. Они нечасто публикуют изображения сыновей и до сих пор стараются не показывать лица малышей.
В конце лета прошлого года Дарья Мельникова запустила авторский ютуб-проект про материнство. На своем канале девушка делится секретами по воспитанию детей и обсуждает с экспертами важные для родителей темы.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Удочка или рыба
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Вау! Крысиный год начался с "сюрпризов"!
Что случилось с дочкой Успенской?