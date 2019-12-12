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Дарья Мельникова шокировала сменой имиджа

Дарья Мельникова. Фото: www.globallookpress.com
В последнее время актриса, исполнившая одну из главных ролей в сериале "Папины дочки", вносит кардинальные изменения в свой облик. С каждым разом ее трансформации все больше удивляют поклонников.
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На этот раз знаменитость перекрасила волосы в светло-рыжий цвет. По мнению фолловеров, она стала похожа на юношу.

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"Дарья, Вы же были такой женственной… Что Вы с собой сделали?", "Симпатичный паренек", "Такая красотка была, что стало-то?", "Это кошмар", "Мальчик-подросток!", "Бибер, ты ли это?" – высказались подписчики.

Некоторые вступились за Дарью, отметив, что она вправе делать со своей внешностью все, что душе угодно. Тем более если это делает ее привлекательнее. 

К слову, Мельникова опубликовала снимок на своей странице в соцсети "Инстаграм". Почти за сутки фото набрало всего 12 тысяч лайков.

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Публикация от Дарья Мельникова (@melnikovadsh)

Причина регулярных трансформаций Дарьи неизвестна. Многие фанаты всерьез беспокоятся за актрису. Они полагают, что частая смена имиджа отражает ее неустойчивое эмоциональное состояние. Мельникова это не комментирует. Игнорирует она и критику в свой адрес.

12 декабря 2019, 14:38
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