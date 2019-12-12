Дарья Мельникова шокировала сменой имиджа

На этот раз знаменитость перекрасила волосы в светло-рыжий цвет. По мнению фолловеров, она стала похожа на юношу.
"Дарья, Вы же были такой женственной… Что Вы с собой сделали?", "Симпатичный паренек", "Такая красотка была, что стало-то?", "Это кошмар", "Мальчик-подросток!", "Бибер, ты ли это?" – высказались подписчики.
Некоторые вступились за Дарью, отметив, что она вправе делать со своей внешностью все, что душе угодно. Тем более если это делает ее привлекательнее.
К слову, Мельникова опубликовала снимок на своей странице в соцсети "Инстаграм". Почти за сутки фото набрало всего 12 тысяч лайков.
Причина регулярных трансформаций Дарьи неизвестна. Многие фанаты всерьез беспокоятся за актрису. Они полагают, что частая смена имиджа отражает ее неустойчивое эмоциональное состояние. Мельникова это не комментирует. Игнорирует она и критику в свой адрес.
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