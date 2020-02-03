Певица Валерия о странной истории с Любовью Успенской и ее разбившейся дочкой

Татьяна Плаксина обвинила мать, певицу Любовь Успенскую, в многолетнем психологическом и физическом насилии. Артистка через адвоката заявила, что в тот момент наследница находилась в состоянии, когда сама за себя не отвечала. Певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, прокомментировали шумиху.

В передаче "Звезды сошлись" единственная наследница Любови Успенской объяснила, что сама обратилась к журналистам, чтобы наконец сбросить гнет, якобы навязанный ей властной матерью. 30-летняя Татьяна Плаксина пожаловалась, что артистка перекрывала ей кислород, стоило ей только сделать самостоятельные шаги в творчестве: художественном искусстве или музыке. Когда Татьяна отсутствовала, Любовь Успенская якобы подселила в ее комнату племянника, а ей отдала крошечную комнатушку. Плаксина запротестовала, и тогда певица, по ее словам, закрылась с ней в комнате и стала душить.

Откровения Татьяны Плаксиной произвели эффект разорвавшейся бомбы. Любовь Успенская выступила с официальным заявлением о том, что все сказанное дочерью – ложь. Свои слова взяла обратно и появившаяся в видеообращении Татьяна. Она сообщила, будто ее рассказ был сделан под давлением репортеров. В результате разразился скандал. Многие пользователи Сети сочли эту историю странной, причем уже начиная с того времени, как в конце 2018 года Татьяна при непонятных обстоятельствах упала с велосипеда так, что разбила себе лицо.

Певица Валерия прокомментировала шумиху. "Мне кажется, дочь в таком возрасте, что имеет право самостоятельно принимать решения. Во всяком случае, у меня так с моими детьми происходит. Они самостоятельно принимают решения, вне зависимости от того, что я хочу, что мне кажется. Если она была согласна с позицией мамы, то это была взаимная какая-то договоренность. Я сильно сомневаюсь, что насильно взрослого человека можно заставить что-то делать", – высказалась певица в программе "Ты не поверишь!".

С ней оказался солидарен и продюсер Иосиф Пригожин. "Вы не сможете уберечь своего ребенка от внешних факторов: от улицы, от всего, что вас окружает. Любовь Успенская зрелая мама, поэтому как бы ей виднее, как воспитывать своего ребенка. А что касается детей, их просто не нужно баловать", – убежден он.