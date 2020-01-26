Пригожин застукал Валерию за странным занятием

В отличие от большинства звезд певица Валерия и Иосиф Пригожин провели новогодние праздники, погрузившись в работу с головой. Только сейчас они отправились в долгожданный отпуск в Дубаи.



Недавно Иосиф застал свою супругу за крайне странным занятием. Валерия, сидя на солнце в шезлонге, обернулась с головой в легкую льняную накидку.

"Гюльчатай, открой личико!" – воскликнул Пригожин. Продюсер опубликовал видео с укутанной певицей в своем "Инстаграме".

Стоит отметить, что отдых в Эмиратах стал для супругов поводом для новых ощущений. К примеру, Валерия впервые оседлала верблюда и прокатилась на нем по пустыне. "Как прекрасно, когда что-то случается впервые. В этот зимний отпуск впервые в жизни каталась на верблюде. Рассказала детям, а они: "Ну, ты что-то припоздала", – рассказала она.

Напомним, ранее певица Валерия показала своего супруга Иосифа Пригожина в неприглядном свете. Скукожившийся продюсер перестал отражаться в зеркале.

Недавно знаменитая пара побывала в одном из музеев оптических иллюзий. Они поделились снимками. Пригожин опубликовал фото, где они с женой смотрят на имитацию звездного неба. Валерия предпочла выставить мужа в неприглядном образе.

