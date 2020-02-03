50-летняя Дженнифер Лопес в роскошном наряде довела публику до экстаза

Поклонники данного вида спорта ждали не только финала игры, но и выступления двух легендарных звезд – Дженнифер Лопес и Шакиры. Артистки исполняли свои самые знаменитые песни.
Кроме того, певицы пригласили звездных друзей, чтобы спеть с ними в тандеме. Так, Шакира исполнила хит дуэтом с пуэрториканским рэпером Bad Bunny. А Дженнифер, в свою очередь, вышла на сцену с дочерью Эммой, которой всего 11 лет. Семейство исполнило многими любимую песню Let's get Loud.
Больше всего зрителей впечатлило совместное выступление Шакиры и Джей Ло, которое завершило 15-минутный концерт в перерыве матча. Кто может устоять, когда на сцене одновременно стоят две латиноамериканские красотки. Публика билась в экстазе от восторга, во весь голос подпевая исполнительницам. К слову, артистки пели на испанском языке.
Отметим, в матче двух сильнейших команд "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско" победу одержала первая со счетом 31:20. Примечательно, что это уже их вторая победа в Super Bowl в истории команды, сообщает Пятый канал.
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