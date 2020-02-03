Кристина Асмус дала Гарику Харламову новый повод для ревности

Художественного руководителя театра им. Ермоловой, где она служит, артистка случайно встретила в аэропорту. Об этом она сообщила в своем "Инстаграм". Олег Меньшиков летел на райские острова тем же рейсом, что и Кристина Асмус. Юморист Гарик Харламов, провожая жену, прокомментировал эту ситуацию с иронией. "Надеюсь, это случайно...", – высказался шоумен.
Таким образом комик получил новый повод для ревности. Хотя подозревать Кристину Асмус в неблагочестивых намерениях вряд ли стоит, ведь Олег Меньшиков отправился на отдых вместе со своей супругой Анастасией.
Напомним, в прошлом году Кристина Асмус ездила на острова для съемок в нашумевшем фильме "Текст" с Иваном Янковским. Роль в этой картине обернулась для звезды громким скандалом из-за постельной сцены. Актриса до сих пор разбирается с последствиями выхода фильма. Замужнюю артистку обвинили во всех тяжких. Некоторые хейтеры даже угрожали знаменитости расправой.
Примечательно, что Гарик Харламов не летает с женой в отпуск из-за аэрофобии. Однако это не мешает ему во время гастролей передвигаться по городам России на самолетах. Так что, вероятно, причина раздельного отдыха Кристины Асмус с мужем все же в чем-то другом. Можно предположить, что у артистов не совпадают рабочие графики.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Коронавирус в Китае
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Удочка или рыба
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Вау! Крысиный год начался с "сюрпризов"!