Кристина Асмус сообщила о большой потере

Кристина Асмус подвела итоги прошедшего года. Актриса сообщила поклонникам о серьезной потере.

Звезда фильма "Текст" рассказала, что минувший год стал для нее непростым. Артистку предали трое близких людей, которых она "очень любила". Кристина Асмус подчеркнула, что доверяла им многих лет.

"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, не? Что со мной, блин, не так? Как перестать очаровываться?!", – написала знаменитость в социальных сетях.

Поклонники поспешили утешить актрису. Они попросили звезду не терять веру в людей. "Вокруг много хороших людей", "Не переживай, все будет отлично. Чтобы что-то найти, надо что-то потерять", "Обними мужа и не парься", – поддержали Кристину Асмус пользователи.

Ранее артистка рассказала, что стала жертвой мошенницы. Бывшая помощница продолжала вести дела Кристины Асмус даже после ухода. Злоумышленница вела переписки с организаторами и заказчиками от имени актрисы.

"Почти ежедневно она плела байки, что на это мероприятие я не могу пойти, потому что дата уже занята, здесь я связана каким-то контрактом, тут простыла, репетиция, или я неожиданно улетела... Держала людей до последнего, обещала мои появления, посты", – пожаловалась Кристина Асмус.