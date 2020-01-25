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Кристина Асмус сообщила о большой потере

Кристина Асмус. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус подвела итоги прошедшего года. Актриса сообщила поклонникам о серьезной потере.
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Звезда фильма "Текст" рассказала, что минувший год стал для нее непростым. Артистку предали трое близких людей, которых она "очень любила". Кристина Асмус подчеркнула, что доверяла им многих лет. 

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"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, не? Что со мной, блин, не так? Как перестать очаровываться?!", – написала знаменитость в социальных сетях.

Поклонники поспешили утешить актрису. Они попросили звезду не терять веру в людей. "Вокруг много хороших людей", "Не переживай, все будет отлично. Чтобы что-то найти, надо что-то потерять", "Обними мужа и не парься", – поддержали Кристину Асмус пользователи.

Ранее артистка рассказала, что стала жертвой мошенницы. Бывшая помощница продолжала вести дела Кристины Асмус даже после ухода. Злоумышленница вела переписки с организаторами и заказчиками от имени актрисы.

"Почти ежедневно она плела байки, что на это мероприятие я не могу пойти, потому что дата уже занята, здесь я связана каким-то контрактом, тут простыла, репетиция, или я неожиданно улетела... Держала людей до последнего, обещала мои появления, посты", – пожаловалась Кристина Асмус.

Автор: 25 января 2020, 11:47

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