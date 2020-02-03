Несколько лимонов: во что обходятся организаторам выступления Волочковой

Анастасия Волочкова просит у заказчиков немного. Несмотря на многочисленные слухи о том, что запросы артистки обходятся кураторам в круглую сумму, ее условия крайне скромны.
Выяснилось, что Волочкова просит от организаторов обеспечить ей лишь достаточное количество питьевой воды в гримерной, а также несколько лимонов. В короткий список не вошло даже любимое блюдо Анастасии – свежий шпинат с вареными яйцами, сообщает 7days.ru.
На фоне райдеров других артистов эти требования выглядят поистине смешными: многие звезды хотят, чтобы им подавали изысканные блюда, настраивали определенный климат в помещении и даже приносили животных. К примеру, обычным заказом поп-короля Филиппа Киркорова является отдельная комната для его личного повара.
Стоит отметить, что совсем недавно Анастасия Волочкова вернулась из отпуска, который она провела в Таиланде в компании нового избранника, имя которого держится в тайне. После этого балерина выступила в Зеленограде на одной сцене с детьми.
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