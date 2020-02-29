"Произошло горе в семье": потрясенная Савичева высказалась о трагедии

Диденко отмечала день рождения в банном комплексе. Екатерина, ее муж и их друзья решили устроить необычное купание. В бассейн они добавили сухой лед. В итоге, трое погибших и несколько пострадавших. Муж блогера оказался в числе тех, кого спасти не удалось.
Юлия Савичева, узнав о происшествии, пришла в ужас, но еще больше вокалистку потрясла реакция Екатерины Диденко. Артистка увидела в соцсетях, как девушка-блогер снимает себя на телефон, рыдает и рассказывает, что ее муж погиб. Юлия отметила, что убитая горем новоиспеченная вдова не забыла поставить в видео плашку комментариев и попросить контакты психологической помощи.
"Не дай бог, если бы у кого-нибудь произошло горе в семье, как можно представить себе, что находясь в таком шоке и стрессе, вы берете камеру и начинаете себя снимать?" – удивляется Юлия Савичева в личном "Инстаграм".
Вокалистка полагает, что из-за соцсетей некоторые люди потеряли чувство реальности. Знаменитость считает этот случай показательным: Интернет "проглатывает", делает безответственными. Даже, когда происходит непоправимое, зависимые от своих аккаунтов пользователи не в состоянии остановиться.
Также Юлия Савичева не может взять в толк, как Екатерина Диденко, которая позиционирует себя профессиональным фармацевтом и дает советы по взаимодействию веществ, позволила высыпать в бассейн 25 килограммов сухого льда и искупаться там. В конце публикации Юлия принесла соболезнования родным и близким погибших.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Кого еще тошнит от стариков?..
Россия
Хотел сына, а родилась дочь
Реалист - кибер-рыцарь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Кто кем работает
Младшие дети Аллы ее родные или это дети мужа?
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Каким именем никогда не назвали бы сына?