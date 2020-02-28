Вид Юлии Савичевой без прикрас стал сенсацией

Артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок без косметики. "Такая, какая есть!", – гордо заявила знаменитость. С радостью она отметила, что наконец-то многие пришли к тому, что естественная красота – это модно.
Юлия Савичева констатировала, что все больше девушек и женщин начали отказываться от пластических операций во имя натуральной красоты и стали интересоваться здоровым образом жизни. Исполнительница отметила, что никогда не прибегала ни к каким хирургическим вмешательствам – даже уколам красоты.
Юлия Савичева поделилась своим секретом сохранения молодости и красоты. Так, певица дважды в день умывается с очищающей пенкой, наносит на лицо сыворотку и увлажняющий крем. Иногда делает маски. Звезда добавила, что ей повезло с генетикой.
Артистка заявила, что себя нужно любить и принимать такой, какая ты есть. Поклонники по достоинству оценили внешний вид Юлии Савичевой.
Для многих ее натуральное фото стало настоящей сенсацией. Ведь на сцене певица предстает с макияжем. "Невероятно красивая! Сияние изнутри!", - сделала комплимент одна из подписчиц Юлии Савичевой.
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