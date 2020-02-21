"Бедро мне в глаз!": народ ахнул от вида оголенной Юлии Савичевой (видео)

Пикантный снимок звезда опубликовала на своей странице в "Инстаграм". Певица предстала в боди с длинными рукавами и поясом, поверх которого накинула черный плащ. Реакция на провокационный образ не заставила себя долго ждать.
Фолловеры ахнули. Поклонники осыпали Юлию Савичеву комплиментами, сообщает Пятый канал. Особенно подписчиков восхитило то, что знаменитость оголила стройные ноги. "Ваше бедро мне в глаз!" – написал один из фанатов артистки.
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