Почему молодая жена не родила Этушу

Елена Горбунова призналась журналистам, что до сих пор не может смириться со смертью супруга. "Восемнадцать лет мы провели вместе почти каждую минуту. Он был моей подружкой, и у меня не было потребности в других", - сказала вдова Владимира Этуша.
Горбунова всегда плачет, когда вспоминает о муже. Друзья поддерживают вдову и говорят, что со временем боль утраты сменится светлой печалью. "Я думаю, что это время настанет для меня совсем нескоро", – поведала женщина. Елена учится скрывать горе, она не хочет "грузить людей" своим несчастьем.
Рассказала Елена о и том, почему так и не стала матерью. Горбунова призналась, что даже не думала о наследниках из-за 42-летней разницы в возрасте. По словам вдовы актера, планировать детей таким парам не стоит. Между тем женщина отметила, что, если бы забеременела, то ребенка, естественно, оставила бы. "Я уверена, что нами всеми кто-то управляет, все про нас знает, — значит, так было угодно", – добавила она.
54-летняя Горбунова и слышать не хочет о том, чтобы еще раз попробовать устроить личную жизнь. Елена точно знает, что больше никогда не выйдет замуж. Теперь ее судьба быть одной. Вдова Владимира Этуша призналась, что не сможет жить с другим человеком, сообщает "МК".
Напомним, Владимир Этуш скончался 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет. Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.
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