Адвокат рассказал о борьбе за наследство Этуша
Михаил Иоффе развеял многочисленные слухи о якобы предстоящей борьбе родственников за наследство актера. Главными претендентами на имущество Владимира Этуша считались его супруга Елена Горбунова и дочь Раиса Этуш.
"Никаких сюрпризов и новостей ни для жены, ни для его дочери нет и быть не может. Владимир Абрамович позаботился обо всех своих близких", - цитирует адвоката Пятый канал. Иоффе добавил, что они вступят в права наследства через полгода, как и положено по закону.
Владимир Этуш жил в трехкомнатной квартире вблизи Патриарших прудов в центре столицы. У актера была дача в подмосковном поселке под Икшей, а также счет в банке.
Напомним, что 95-летний Владимир Этуш умер 9 марта в больнице, куда был доставлен без сознания. По словам его дочери, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Прах народного артиста СССР был захоронен 13 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.
Владимир Этуш исполнил более 150 ролей в театре и кино. Известность и любовь зрителей получил благодаря комедиям Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию". Ветеран Великой Отечественной войны и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Балерина выразила сочувствие по поводу кончины звезды
Врачи не смогли спасти 38-летнюю певицу
Стало известно о радостном событии
Примадонна отреагировала на кончину молодой певицы