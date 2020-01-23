Савичева ошарашила народ после слухов о тяжелом недуге

Артистка выложила в своем микроблоге новый снимок. В кадре она позирует, сидя на красном шкафу. Звезда отечественной эстрады облачена в белую юбку необычного кроя и черный короткий топ. Кофта открывает живот и бока певицы. На ребрах с левой стороны можно разглядеть большое тату в виде надписей.
Поклонники были удивлены, увидев рисунок на теле. Многие принялись спрашивать, когда Савичева успела его сделать.
Как сообщает Пятый канал, татуировка у Юлии уже давно. В 2018 году она выкладывала фото, на котором позирует в открытом платье. Сквозь разрезы на боках проглядывает набитый текст. Правда, с тех пор она больше не показывала свою "нательную графику". Вероятно, поэтому некоторые поклонники не знали о рисунке.
Помимо вопросов, фанаты оставили многочисленные комплименты в адрес Савичевой. Они подчеркнули, что девушка выглядит потрясающе. "Обжигающая сердца Юленька!", "Какая Вы нежная на фото!", "Очаровательная женщина!" – высказались комментаторы.
Ранее артистка поделилась с поклонниками переживаниями о здоровье. Она призналась, что несколько дней не может подняться с постели из-за вируса, который начал мутировать.
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