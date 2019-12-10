Савичева всерьез испугалась за свою жизнь

Певица пооткровенничала в своем "Инстаграм". Например, артистка не может жить без телефона. По словам Юлии Савичевой, без него она чувствует себя неполноценно.
Не покидает дом звезда и без сумочки. Она отметила, что муж давно грозится продать всю ее коллекцию "дамских радостей". Она, разумеется, резко против такого радикального решения.
Кроме того, Юлия Савичева носит в сумочке специальный перцовый баллончик. Когда-то давно ей подарил его отставной военный. Судя по всему, она всерьез переживает за свою жизнь и здоровье. "По его описанию, страшная штука, но надеюсь, использовать не доведется. Все больше переживают, как бы я себя не заперцевала, а не за мою безопасность", – отметила знаменитость.
Также Юлия Савичева, выходя из дома, кладет в сумочку обеззараживающий гель для рук и таблетки. В ближайшее время певица пообещала рассказать о вещах, которые все время забывает брать с собой, но они ей всегда очень нужны.
Отметим, у Юлии Савичевой подрастает дочь Аня. Однако артистка пока ни разу не показала общественности фотографию девочки. В своем инстаграм-аккаунте исполнительница демонстрирует ее только фрагментарно. Впрочем, однажды она выложила снимок, на котором малышка запечатлена со спины.
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