"Не родной отец": Карина Мишулина впервые раскрыла страшную семейную тайну

Карина – единственная законная дочь актера Спартака Мишулина – замужем уже в третий раз. "Дай бог, последний!" – улыбается актриса. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на премьере комедийного сериала телеканала ТНТ "Патриот" и расспросил про самое сокровенное.

От первого мужа – актера Олега Жукова, который был сильно старше, у Карины Мишули растет дочь Кристина. Вторым мужем Карины Мишулиной стал актер и продюсер Владимир Мельников, который тоже был старше Карины. От их союза родилась дочь Полина. "Но никто из них сегодня своими детьми не интересуется и алиментов не платит, – вздыхает Карина. – Впрочем, я на них и не подавала. Я считаю, что мужчина сам должен проявлять порядочность, без принуждения".

"Младшая дочь считает моего нынешнего мужа своим настоящим папой – хотя он и не родной, но воспитывает ее с младенчества, – раскрыла страшную семейную тайну Мишулина. – Старшая знает своего родного папу, но он с ней не общается, хотя я никогда не препятствовала. Мой нынешний супруг принял девочек как родных и считает их своими дочками, за что ему большое спасибо" – занимается с ними, водит в школу, помогает делать уроки, сидит с ними, когда они болеют". С третьим мужем Карина Мишулина, по ее словам, мечтает завести и общего ребенка. Занятость обоих мешала планам, но актриса обещает поторопиться.

Интересно, что если с первым мужем, по словам Мишулиной, "жизнь иногда пересекала", а второго после разрыва никогда не видела и не слышала. "Но обиды у меня никакой нет – на глупых людей не обижаются", – смеется Карина.

Зато нынешнему мужу Ивану Коробову она благодарна за многое. В том числе и за помошь, которую он оказывал, когда на Карину и ее маму лился поток лжи, а самозванцы пиарились на их фамилии. "Он защищал и меня, и маму, общался со СМИ, с адвокатами, ездил на все суды – поступил как настоящий мужчина", – пояснила Мишулина.

В интервью Карина не раз уверяла, это ее знаменитый отец с небес подстроил ее встречу см Иваном. Мишулина торопилась к друзьям и поймала машину, в которой водителем как раз был Иван Коробов. Обычно Иван ездит по другому маршруту и не останавливается. Однако тут решил остановиться и не прогадал. В машине Карина с Иваном разговорились и с тех пор не расставались.Поженились они в октябре 2015 года в Таганском ЗАГСе. Отмечали свадьбу два раза – в Москве и в Баку, откуда Иван.