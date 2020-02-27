"То, что происходит, он сам избрал": Степаненко об обиде на Петросяна и его новой жизни

Елена Степаненко объяснила, что потому не обсуждает свой развод с Евгением Петросяном, что это часть ее личной жизни. О ней, по словам артистки, она может рассказать только своему духовнику. "Считаю, что-то больное или неправильное, что ты делаешь, можно доверить Богу. И только Он может тебя направить по пути исправления твоих ошибок", – убеждена юмористка.
Артистка призналась, что "совершенно спокойно" относится к бывшему мужу. "Считаю, то, что происходит, он сам избрал. Если он думает, что идет верным путем, ради Бога!" – заявила Елена Степаненко. При этом она отметила, что простила экс-супруга "совершенно, за все".
При этом юмористка опровергла информацию о том, что будто бы не пускает Евгения Петросяна в их квартиру. По ее словам, артист пришел, забрал все свои личные вещи, рукописи и все, что ему нужно. К тому же регулярно приходит его помощник, который берет кассеты, необходимые для передач. Елена Степаненко передала их беседу с Евгением Петросяном. " Мы поговорили, он сказал, что хочет начать новую жизнь. Я сказала: "Ради Бога!" – и отпустила его в эту новую жизнь", – цитирует артистку Woman`s Day.
О том, чтобы выступать дуэтом с Евгением Петросяном, как раньше, Елена Степаненко дала понять, и речи не идет. О желании сохранить их совместное творчество как культурную ценность она высказалась категорично: "Ради Бога, пусть сохраняет. Много всего снято для телевидения. И то, что писали, что я претендую на какие-то авторские права, это все ложь".
Также Елена Степаненко дала совет, как пережить развод. "Если с женщиной случается много несправедливого негатива, то мой совет – собрать все в один пакетик, завязать веревочкой, отнести в чулан и сказать, что все это неправда. И никогда не развязывать, пусть это делает кто-то другой", – посоветовала артистка.
Она призналась, что и сама так сделала, правда, пустив пакетик по реке. "И вот когда он доплывает, а целлофан разложится, как известно, лет через 100, кто-то и узнает всю правду. Но через 100 лет она будет уже никому неинтересна", – отметила юмористка.
Елена Степаненко высказала мысль: "Дело все в том, что, если подходишь ты к болоту, просто не надо в него вступать, чтобы тебя не затянуло в трясину". Она призналась, что вся эта ситуация оказалась для нее даже не обидной, а странной.
В заключение она пожелала Евгению Петросяну здоровья, счастья, добра и радости. "Я за него молюсь, я хочу, чтобы у него все было хорошо! И все задуманное им сбылось бы в его новой жизни", – высказалась Елена Степаненко.
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