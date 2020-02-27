"То, что происходит, он сам избрал": Степаненко об обиде на Петросяна и его новой жизни

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Мы так тебя ждали!": счастливые Агутин и Варум показали ребенка
Организм сдается: врачи пошли на крайние меры в лечении сына Кожевниковой
Пугачева сделала предложение онкобольному Юдашкину
Откачивали помощники: у Лолиты случился приступ во время концерта
"Ничего не понимает в танцах и эстраде": продюсер плюнул в лицо Вере Брежневой
партнеры
Четверг
27 февраля
Лента новостей
15:36
Погиб ребенок: в Липецке мужчина порезал ножом всю семью
15:14
Коронавирус добрался до еще одной европейской страны
14:00
Готовьтесь к худшему: объявлено о начале мирового кризиса из-за коронавируса
13:49
Пылесос и кандидатская диссертация: что забыли россияне в поездах в 2019 году
13:46
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:33
"Повара работают на правительство и на нас": Лыков ел лобстеров на съемках сериала "Гранд"
13:32
Ростуризм призвал остановить продажу туров в страны с коронавирусом
12:57
Скандалист Лукашенко сговорился с Зеленским за спиной у Путина
12:53
В Иркутске двое полицейских убили пассажира такси электрошокером
12:47
Перекроил подбородок: болтливый хирург раскрыл правду о звезде "Великолепного века"
12:28
Гороскоп на неделю со 2 по 8 марта
12:26
"Меня накрыло": Догилева осталась одна после душевных травм
12:25
Из Москвы-реки выловили мертвого мужчину
12:00
Вышедший из себя Леонов из "Папиных дочек" решился на крайние меры
11:48
Расставшаяся с педофилом-трансгендером звезда "Зачарованных" сошлась с девушкой
11:47
После индексации в Пермском крае уменьшилась пенсия
11:32
"Я отказался": Путин откровенно ответил на вопрос о двойнике
11:27
"Права молчать у меня больше нет": обнародован компромат на Валерию и Пригожина
11:21
Минздрав Германии объявил о начале эпидемии коронавируса в стране
11:05
Губерниев сорвался на иностранных спортсменов из-за Логинова
11:05
Роспотребнадзор сообщил россиянам о возврате путевок из-за коронавируса
10:49
"Чувствовала себя белой вороной": популярная актриса о съемках в сериале "Гранд"
10:42
Уже ничего не помогает: рубль летит вниз с оглушительной скоростью
10:34
В США шесть человек погибли в результате стрельбы на пивоварне
10:30
Ольга Бузова сняла на камеру постельные игры с возлюбленным
10:20
Роспотребнадзор рассказал о новых способах передачи коронавируса
10:01
"Пахать и пахать": Мария Шарапова объяснила свой уход из тенниса
09:59
Женщины рассказали о странных фразах во время секса
09:55
Пьяная от наркотиков: специалист о состоянии облысевшей дочери Успенской
09:39
Употребление молока оказалось причиной развития рака
09:15
Показавшая яйца Волочкова сообщила о свадьбе в Санкт-Петербурге
09:12
В России хотят ужесточить требования к составу пива
09:05
Муцениеце впала в глубокую депрессию после расставания с Прилучным
08:55
Бритни Спирс сломала ногу перед камерой
08:38
Игорь Крутой странно отреагировал на слова о разводе
08:31
Александр Панайотов поедет на "Евровидение" от России
08:30
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
08:21
Российский школьник изобрел уникальную антенну для поиска пропавших
08:12
Падение рубля ускорилось
06:47
"Такое грех не показывать": оголяющаяся Бузова нашла защиту
04:38
"Это удар": вскрылась страшная опасность шоу "Голос.Дети"
02:19
Меланья Трамп удивила резкой сменой имиджа
00:21
Была в горячей точке: метящей в политику Валерии нашли бойкую помощницу
21:54
67-летняя Донцова раздвинула ноги не хуже Волочковой
21:40
Сатановский объяснил мотив связи между Эрдоганом и Сарраджем
21:37
"Не просто слухи": в окружении Зеленского заметили соратника Януковича
21:22
В аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет SSJ-100
21:15
Гороскоп на четверг, 27 февраля
20:55
В Москве женщина всадила ножницы в грудь гостя
20:51
"Шансов нет": в российских поликлиниках не могут диагностировать коронавирус
20:47
"Захват проливов": рассекречена новая цель России
20:26
Под Петербургом опрокинулся автобус с 11 пассажирами
20:14
"Мирным путем": названы условия отставки Лукашенко
19:57
"Тоска по родине совсем размазала": Нагиев пожаловался на работу в Голливуде
19:46
Россия приостановила авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
19:33
Дмитрий Ланской представит сольную программу “Не запрещай себе мечтать”
19:32
Колхозный шик: Волочкова решила сдать квартиру за полмиллиона
19:22
Пассажира зажало в машине:в Башкирии произошло серьезное ДТП
19:08
Отрекшийся от престола принц Гарри бросил жену с ребенком
18:56
"Плотно занимаются": неожиданный поворот в истории коронавируса в России
18:48
Выпавшая из окна любовница внука Михалкова показала сломанные ребра
18:30
Под Москвой в ходе ссоры ножом закололи мужчину
18:08
Мумия: Агузарова ужаснула перетянутым лицом
18:02
"Так обманули зрителя, что он не почувствовал": режиссер сериала "Гранд" об удивительно правдоподобных декорациях
17:02
У троих россиян подтвержден коронавирус
16:43
Разгадку тайны перевала Дятлова расскажут иностранцам
16:36
В Москве карета скорой помощи перевернулась из-за столкновения с иномаркой
16:27
"Мы вас сделали": Жириновский жестко унизил украинцев
16:22
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
16:21
Изменившийся Андрей Данилко борется с загадочной болезнью
16:18
32-летняя Шарапова громко заявила об уходе
16:17
"Боль глушит чертовой мочой": всплыли шокирующие данные о стоящем у бездны Григорьеве-Апполонове
16:10
"Какая я тебе бабушка?!": 47-летняя солистка REFLEX Ирина Нельсон отчитала внука
15:53
Определен источник появления нового коронавируса
15:41
Безалаберный Тарасов рискует заразиться коронавирусом
15:41
В Сочи двое детей унесло в открытое море
15:36
"В записках о здравии первое имя – Евгений": Степаненко молится за Петросяна
15:13
Собчак позвала Брежневу на серьезный разговор
15:10
"Люблю молодых": звезда сериала "Содержанки" сделала смелое заявление
15:09
Водонаева улетела из России после обвинений в экстремистских высказываниях
15:00
Толстая колбаса Волочковой вызвала фурор
14:58
"Сможет стать президентом": назван вероятный преемник Путина
14:51
Врачи назвали лучшие и худшие начинки для блинов
14:41
Тимати скрылся после обвинений в расизме и публикации нацистских фотографий
14:40
Аборт, измены, выкидыши: бывшая жена Лиепы раскрыла грязные подробности семейной жизни
14:24
Популярный продукт вызывает рак: ученые сделали ошеломительное открытие
13:57
Ульяновский школьник ударил учителя ножом в живот за вопрос об опоздании
13:51
Пышка сбросила 50 килограммов и выиграла конкурс красоты
13:29
К родившей Кабаевой вернулся муж
13:28
Не спал за рулем: в деле о смерти Виктора Цоя нашли загадочную нестыковку
13:13
"Семья – это мусор": Епифанцев в подробностях рассказал об изменах жене
13:12
Возникновение инсульта связали с рационом
13:07
На фестивале "Русское Поле" установят рекорд
13:07
Послание преемникам: стало известно о завещании Путина
12:55
Пассажиров метро Москвы эвакуировали из-за внезапной проверки
12:36
Сын Роналду выложил в Сети фото с голым отцом и в одночасье стал звездой
12:22
Затравленная из-за коронавируса китайская семья хочет сбежать из России
12:15
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
12:11
"Люди должны это видеть": появились засекреченные изображения Крымского моста
11:49
На кладбище запретили устанавливать памятник Началовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Людей просто не будет": объявлено о распаде Украины
"Проходимка и нищебродка": 34-летняя дочь Малинина подает в суд на отца за оскорбления
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Семья – это мусор": Епифанцев в подробностях рассказал об изменах жене
"Мирным путем": названы условия отставки Лукашенко
Муцениеце впала в глубокую депрессию после расставания с Прилучным
Шоу-бизнес

"То, что происходит, он сам избрал": Степаненко об обиде на Петросяна и его новой жизни

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Елена Степаненко наконец прервала молчание, которое хранила с тех пор. как стало известно о ее расставании с Евгением Петросяном и его увлечении молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Артистка рассказала о том, как относится к оставившему ее бывшему мужу, и о том, как достойно пережить развод.
прочитано 256 раз

Елена Степаненко объяснила, что потому не обсуждает свой развод с Евгением Петросяном, что это часть ее личной жизни. О ней, по словам артистки, она может рассказать только своему духовнику. "Считаю, что-то больное или неправильное, что ты делаешь, можно доверить Богу. И только Он может тебя направить по пути исправления твоих ошибок", – убеждена юмористка.

ПО ТЕМЕ

Появились данные о возвращении Степаненко к Петросяну

Только пятки сверкали: дочь Петроcяна как от чумы бежала от Брухуновой

 Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Артистка призналась, что "совершенно спокойно" относится к бывшему мужу. "Считаю, то, что происходит, он сам избрал. Если он думает, что идет верным путем, ради Бога!" – заявила Елена Степаненко. При этом она отметила, что простила экс-супруга "совершенно, за все".

При этом юмористка опровергла информацию о том, что будто бы не пускает Евгения Петросяна в их квартиру. По ее словам, артист пришел, забрал все свои личные вещи, рукописи и все, что ему нужно. К тому же регулярно приходит его помощник, который берет кассеты, необходимые для передач. Елена Степаненко передала их беседу с Евгением Петросяном. " Мы поговорили, он сказал, что хочет начать новую жизнь. Я сказала: "Ради Бога!" – и отпустила его в эту новую жизнь", – цитирует артистку Woman`s Day.

О том, чтобы выступать дуэтом с Евгением Петросяном, как раньше, Елена Степаненко дала понять, и речи не идет. О желании сохранить их совместное творчество как культурную ценность она высказалась категорично: "Ради Бога, пусть сохраняет. Много всего снято для телевидения. И то, что писали, что я претендую на какие-то авторские права, это все ложь".

Также Елена Степаненко дала совет, как пережить развод. "Если с женщиной случается много несправедливого негатива, то мой совет – собрать все в один пакетик, завязать веревочкой, отнести в чулан и сказать, что все это неправда. И никогда не развязывать, пусть это делает кто-то другой", – посоветовала артистка.

Она призналась, что и сама так сделала, правда, пустив пакетик по реке. "И вот когда он доплывает, а целлофан разложится, как известно, лет через 100, кто-то и узнает всю правду. Но через 100 лет она будет уже никому неинтересна", – отметила юмористка.

Елена Степаненко высказала мысль: "Дело все в том, что, если подходишь ты к болоту, просто не надо в него вступать, чтобы тебя не затянуло в трясину". Она призналась, что вся эта ситуация оказалась для нее даже не обидной, а странной.

В заключение она пожелала Евгению Петросяну здоровья, счастья, добра и радости. "Я за него молюсь, я хочу, чтобы у него все было хорошо! И все задуманное им сбылось бы в его новой жизни", – высказалась Елена Степаненко.

Автор: 27 февраля 2020, 14:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Не просто слухи": в окружении Зеленского заметили соратника Януковича
"Захват проливов": рассекречена новая цель России
"Мирным путем": названы условия отставки Лукашенко
"Мы вас сделали": Жириновский жестко унизил украинцев

Шоу-бизнес

"То, что происходит, он сам избрал": Степаненко откровенно об обиде на Петросяна и его новой жизни
"Лечиться ему надо": Лещенко послал подавшего на него в суд Разина поправить психику
Фальстарт: Панайотов опроверг новость об участии в "Евровидении"
Месть Примадонны: Пугачева жестоко наказала Лику Стар за роман с зятем

Проишествия

Экстремальная посадка самолета попала на видео
Пьяная звезда сериала "Убойная сила" сбила человека
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Lifestyle

Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Шоу-бизнес

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк

Женщина покинула Россию
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа

Откровенное интервью телеведущей
Шоу-бизнес

Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей

Артист беспечно отнесся к собственному здоровью
Шоу-бизнес

Отрекшийся от престола принц Гарри бросил жену с ребенком

Герцог Сассекский прибыл в Великобританию

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 марта
Гороскоп на четверг, 27 февраля
Какие профессии подходят каждому знаку зодиака
Гороскоп на вторник, 25 февраля

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

32-летняя Шарапова громко заявила об уходе
Сын Роналду выложил в Сети фото с голым отцом и в одночасье стал звездой
"Это интервью про меня!": Загитова резко ответила на вопрос о поражении от Косторной
Губерниев сорвался на иностранных спортсменов из-за Логинова

Регионы

Могут отменить к лету: важное сообщение о судьбе поездов через Крымский мост
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+