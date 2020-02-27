"Шансов практически нет": Ургант поразил заявлением о тяжело больной бабушке

На днях появилась информация о том, что актриса Нина Ургант страдает от тяжелого заболевания, и с каждым годом ей становится хуже. Болезнь Паркинсона, которую обнаружили у 90-летней бабушки телеведущего, медленно прогрессирует и приводит к осложнениям.
В интервью журналистам артистка рассказала, что каждое утро просыпается от сильных болей в позвоночнике. Иван Ургант возил бабушку к израильскому хирургу, который оперирует пациентов с таким диагнозом, но тот не смог помочь. Специалист пояснил, что отмирающие в мозге клетки восстановятся в другом месте.
"Говорят, появился новый, еще более сложный метод. Но я на это не пойду: нужно, чтобы вскрывали голову и копались в мозгах. Не хочу!" – заявила Нина Ургант.
Телеведущий решил прояснить ситуацию и рассказал о здоровье бабушки в эфире передачи "Вечерний Ургант". По мнению Ивана, журналисты не поняли ее и преувеличили.
"Митя, не читай газеты. Сейчас огромное количество изданий написало... Это очень смешно. <...> Говорят, что шансов практически нет, что считаные часы остались до погребения. Я посоветовался с бабушкой, и мы решили эту ситуацию подробно обсудить на телевидении", – высказался шоумен.
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