Бабушка Урганта о болезни: Каждый день просыпаюсь от дикой боли

Несколько лет назад родственнице Ивана Урганта поставили страшный диагноз – болезнь Паркинсона. Это медленно прогрессирующее неврологическое заболевание. Современная медицина пока не в силах излечить недуг.
90-летняя артистка призналась, что чувствует себя очень плохо, и хочет, чтобы ежедневные страдания прекратились. "Я каждый день просыпаюсь от дикой боли в позвоночнике, – поделилась Нина Ургант, – Трудно пережить то, что сейчас со мной происходит".
Знаменитый внук Иван регулярно навещает ее. Однажды телеведущий отвез свою бабушку к израильскому хирургу, который оперирует пациентов с болезнью Паркинсона. Однако медик не смог помочь Нине Ургант, объяснив это тем, что клетки, отмирающие в мозге, потом восстановятся в другом месте.
В разговоре с репортерами артистка отметила, что знает о новом, более сложном методе лечения. "Но я на это не пойду: нужно, чтобы вскрывали голову и копались в мозгах. Не хочу!", – приводит слова знаменитости Sobesednik.ru.
Сейчас большую часть времени актриса проводит дома и смотрит телевизор. Иногда на экране показывают фильмы с ее участием, но она не любит смотреть их. "Даже в молодости никогда не смотрела себя по телевизору", – подчеркнула бабушка Ивана Урганта.
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