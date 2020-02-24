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Бабушка Урганта о болезни: Каждый день просыпаюсь от дикой боли

Нина Ургант. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитая актриса страдает от тяжелого заболевания. С каждым годом состояние Нины Ургант становится все хуже.
прочитано 504 раза

Несколько лет назад родственнице Ивана Урганта поставили страшный диагноз – болезнь Паркинсона. Это медленно прогрессирующее неврологическое заболевание. Современная медицина пока не в силах излечить недуг.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

90-летняя артистка призналась, что чувствует себя очень плохо, и хочет, чтобы ежедневные страдания прекратились. "Я каждый день просыпаюсь от дикой боли в позвоночнике, – поделилась Нина Ургант, – Трудно пережить то, что сейчас со мной происходит".

Знаменитый внук Иван регулярно навещает ее. Однажды телеведущий отвез свою бабушку к израильскому хирургу, который оперирует пациентов с болезнью Паркинсона. Однако медик не смог помочь Нине Ургант, объяснив это тем, что клетки, отмирающие в мозге, потом восстановятся в другом месте.

В разговоре с репортерами артистка отметила, что знает о новом, более сложном методе лечения. "Но я на это не пойду: нужно, чтобы вскрывали голову и копались в мозгах. Не хочу!", – приводит слова знаменитости Sobesednik.ru.

Сейчас большую часть времени актриса проводит дома и смотрит телевизор. Иногда на экране показывают фильмы с ее участием, но она не любит смотреть их. "Даже в молодости никогда не смотрела себя по телевизору", – подчеркнула бабушка Ивана Урганта.

Автор: 24 февраля 2020, 17:28

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Умница! Держится прекрасно, дожила до преклонного возраста, не сдается. Уважение замечательной женщине!
Гость
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Как жаль, что болит. А выглядит на свой возраст хорошо.
1

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