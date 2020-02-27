"Права молчать у меня больше нет": обнародован компромат на Валерию и Пригожина

Катя Гордон сцепилась с певицей Валерией и ее супругом Иосифом Пригожиным. Она опубликовала скандальное видео, на котором предстала в непотребном виде, и призналась, что ролик распространил муж певицы.

Все началось с того, что Валерия заявила о желании создать политическую партию, которая будет заниматься защитой прав россиянок. Объединение получит название "Сильные женщины".

Правозащитница Катя Гордон эту идею раскритиковала. Она неодобрительно высказалась о способностях Валерии, а заодно сообщила, что не получила от певицы поддержки в сложной ситуации с Сергеем Жориным, который был ее мужем и якобы поднимал руку.

Сергей Жорин – друг Иосифа Пригожина. Неудивительно, что, когда репортеры попросили продюсера высказаться о критическом отзыве Гордон, тот ляпнул: "Да что мне жабу комментировать?!" Катя ревнует к успеху Валерии, уверен он. Пригожин считает, что артистка, решив основать партию, перешла дорогу правозащитнице.

Гордон не оставила слова продюсера без внимания. Она обнародовала старое видео, где запечатлена Жориным в странном виде и утверждающей, что оклеветала его, когда обвиняла в побоях.

В подписи Катя пояснила, что решила сыграть на опережение: "Пригожин и Жорин снова выложили это видео, якобы в свое оправдание. Они выкладывают его каждый раз несколько лет. Я молчала. Я выложу его сама, поскольку права молчать у меня больше нет. Выложу его, чтобы каждая девочка, которой я сегодня нравлюсь, знала, что я была запуганной жертвой насилия, над которой издевался супруг, и друг которого, Пригожин, еще больше подливал масла в огонь, придумывая интриги..."

Она рассказала, как было сделано это видео. Якобы Катя звонила Валерии – плакала в трубку и просила не лгать о ней. Будто бы после очередных признаний в любви, обещаний не оскорблять и не поднимать руку Жорин упросил ее записать видеообращение. "Я в его квартире, напротив него, замученная, страшная и растоптанная, повторила на его телефон то, что он попросил", – призналась Гордон.

Затем, по ее словам, Сергей продемонстрировал, что удаляет ролик, сказав, что важен сам поступок. Однако "в ту же секунду" запись оказалась у Пригожина, который якобы отнес ее в известное СМИ.

"Я пряталась от этого видео, на котором я страшная... Это как видеть платье, в котором тебя изнасиловали. Сегодня я сделаю это! И сегодня я заявляю о том, что я буду объединять женщин, таких же жертв насилия, как я!" – провозгласила Гордон.

Она подчеркнула, что не хотела помнить этот ролик, но теперь не боится показать его всем. "Общество наблюдает за нашим горем и молчит, а такие, как Пригожин, подливают масла в огонь. Такие, как Валерия, участливо кивают, но не делают ничего!" – возмутилась правозащитница.

Катя не постеснялась сказать, что лечилась в клинике неврозов. А теперь у нее собственное адвокатское бюро, двое детей, она счастлива в любви. "Я призываю женщин объединяться, потому что за эти дни, Вы, Пригожин, показали, насколько опасно пускать таких, как Вы, в политику!" – обратилась к продюсеру Гордон.