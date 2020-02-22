"Нет ни гениальности, ни смелости": замахнувшейся на политику Валерии крепко вмазали

Несколько дней назад стало известно о том, что исполнительница планирует зарегистрировать свою политическую партию, которая будет заниматься защитой прав женщин в России. Объединение получит название "Сильные женщины" – в честь одной из композиций звезды. В дальнейшем певица Валерия намерена баллотироваться в Госдуму.
Мимо такой новости не смогла пройти известная правозащитница Катя Гордон. Она резко высказалась о способностях артистки. По ее словам, Валерия не способна объединять вокруг себя людей. "Помню, как-то поверив в ее личную историю с побоями... Звонила и плакала... более безучастного человека я не встречала", – поделилась она.
На своей странице в "Инстаграме" правозащитница заявила, исполнительница не вызывает сильных эмоций у людей. Как считает Катя Гордон, это связано с тем, что певица Валерия никак не выделяется среди остальных представителей шоу-бизнеса. Артистка "нормально выглядит" и "чисто поет", но в ней нет "ни гениальности, ни смелости".
Юрист добавила, что идея создания политической партии могла принадлежать мужу исполнительницы – продюсеру Иосифу Пригожину. "Это все так же лживо, как ваши ролики про борьбу с насилием", – подчеркнула Катя Гордон. Правозащитница посоветовала певице Валерии хорошо изучить проблему насилия в стране перед тем, как баллотироваться в Госдуму.
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