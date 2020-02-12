Закрутивший роман с иностранкой Прохор Шаляпин уезжает из России

После расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин недолго скучал в одиночестве. Яркий артист встретил новую женщину и теперь намерен уехать к ней в Канаду.

Прохор Шаляпин счастлив с некой Татьяной, владелицей сети адвокатских контор. В отличие от прежних возрастных дам артиста, нынешняя сравнительно молодая – ей всего лишь 40 лет. Говорят, Таня – гражданка Канады. Туда она уехала в юном возрасте. Любовница Шаляпина не замужем, детей у нее нет.

В Канаде избранница российского исполнителя имеет два дома, шикарный автопарк. Согласно некоторым данным, состояние ее оценивается в 35 миллионов долларов. Собственно, поэтому, утверждают злопыхатели, Прохор Шаляпин и обратил внимание на эту крашеную блондинку, предпочитающую яркий, если не сказать, вызывающий, макияж.

Однако сам певец утверждает, что деньги в их союзе не имеют первостепенной важности. "Главное, чтобы они были", – заявил Прохор Шаляпин. О своем романе с Татьяной он говорит неохотно. Он не стал подробно распространяться, лишь сообщив, что у них "очень приятные романтические отношения".

"Я уже пригласил Таню в Москву. А пока у нас в планах моя поездка к ней в Канаду. Самое главное, что она женщина с огоньком. С такой не соскучишься", – цитирует исполнителя сайт "Комсомольская правда". Прохор Шаляпин рассказал, что по зову Татьяны он приехал в Монако, потом отправился в Америку. Там он пел для ее компании. "После выступления мы с Таней сблизились и еще несколько недель провели вместе", – сообщил певец.

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