Елена Степаненко похорошела после развода с Евгением Петросяном

После того, как поднялась шумиха, связанная с разводом с Евгением Петросяном (поводом которого, как говорят, стала его молодая помощница Татьяна Брухунова), Елена Степаненко буквально "залегла на дно". Она перестала давать интервью, посещать светские мероприятия, отказалась от съемок в различных ток-шоу, куда ее пытались заманить за весьма внушительный гонорар. Артистка не захотела обсуждать на всю страну подробности своей личной жизни. В отличие от той же Татьяны Брухуновой, давшей эксклюзивное интервью Первому каналу.
Говорят, после расставания с Евгением Петросяном в жизни Елены Степаненко ничего не изменилось: она все также продолжает выступать, колесит по стране с гастролями, посещает храмы. Более того, по слухам, с юмористом артистка уже давно не живет в браке, якобы у каждого из них своя жизнь. Так или иначе, очевидно, что эпопея с разводом и разделом совместно нажитого имущества по-своему сказалась на Степаненко – она сильно похудела.
А еще юмористка подтянулась. К такому выводу пришли многочисленные поклонники, которые увидели фото Елены Степаненко в аккаунте ее коллеги Сергея Дроботенко. На свежем фото артистку не узнать – в стильном наряде, подчеркивающем достоинства фигуры, с эффектной укладкой, минимумом макияжа и ювелирных драгоценностей 66-летняя юмористка предстала чуть ли не ровесницей своего приятеля.
"Вообще обещанного три года ждут... Я уложился за два 😂 На съемке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец-то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля..." – объявил Сергей Дроботенко. Судя по обложке, артист написал книгу, которую посвятил своему другу, писателю-сатирику Михаилу Задорнову.
Автор даже написал Елене Степаненко очень трогательные слова в книге: "Лене Степаненко... Леночке... Елене Григорьевне... Я счастлив, что могу выбирать...". Многочисленные подписчики инстаграм-аккаунта Сергея Дроботенко пришли в восторг от того, как выглядит юмористка. Они рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях.
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