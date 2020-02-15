"Это подделка!": Евгений Петросян рвет и мечет из-за подлой выходки Елены Степаненко

Адвокат юмориста Сергей Жорин сделал громкое заявление. По его словам, пародистка подделала банковские выписки со счетов Евгения Петросяна. Выдвинуто предположение, что Елена Степаненко могла это сделать, чтобы завладеть миллионами экс-супруга.
В Сети всплыли выписки со счетов артиста, из которых следует, что он сделал несколько переводов в адрес бывшей жены на сумму в миллиард рублей. Новость быстро разлетелась по СМИ. Теперь выяснилось, что опубликованные документы были фальшивыми, сообщает "7Дней".
По словам Сергей Жорина, когда юморист увидел эту новость, он сначала возмутился. "Это подделка!", – рвал и метал Евгений Петросян. Но потом они с юристом вместе даже посмеялись над ситуацией.
Адвокат артиста утверждает, что такой выходкой Елена Степаненко пытается опорочить репутацию Евгения Петросяна и доказать журналистам, что тот является миллионером и лгуном. По словам Сергея Жорина, чтобы убедиться в недостоверности распространяемых сведений, СМИ достаточно запросить выписки со счетов из суда.
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