"Это подделка!": Евгений Петросян рвет и мечет из-за подлой выходки Елены Степаненко

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
Оставшаяся без большой груди Лера Кудрявцева сообщила об онкологии
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской
Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте
"Стала мамой!": в семье Пугачевой произошло пополнение
партнеры
Суббота
15 февраля
Лента новостей
12:32
Звезда сериала "Гадалка" развелась с мужем
08:03
Хранитель младенцев: важные традиции на 16 февраля
00:03
Неделя о блудном сыне: подготовка к Великому посту в 2020 году
22:16
МИД России: Сообщения о присутствии ЧВК "Вагнера" в Мозамбике – фейк
21:48
Бренд Headliner от ГК "КОРТРОС" вышел на общероссийский уровень
21:23
Угрожал убить директора: в Сыктывкаре задержали школьника
21:10
"Шикарная женщина": популярная актриса привела Киркорова в восторг
21:03
Раскрыта хранимая за семью печатями тайна рождения дочери Евгения Петросяна
20:57
"В одной упряжке с Лукашенко": Зеленскому предсказали неожиданный поворот
20:46
Пугачева сделала предложение онкобольному Юдашкину
20:41
Россияне пожаловались на сбой в работе "Яндекс.Еда" и Delivery Club в День всех влюбленных
20:35
Под Петербургом мужчина забил жену до смерти из-за ревности
20:12
В Омске водитель переехал мужчину и спас ему жизнь
20:00
"Можете нас поздравить": жена Гарика Мартиросяна сообщила о рождении
19:41
"Что с лицом?": народ в шоке от опухшей Гузеевой
19:31
Чемпиона по боксу выгнали из сборной России после скандала с наркотиками
19:13
Раскрыты подробности тайной свадьбы известной актрисы
19:01
"Валентиновый Сергей": оголившийся Глушко возбудил россиян
18:50
Как улучшить качество сна: раскрыт простой способ
18:44
"Купи себе кого-нибудь на свидание": дочери Абрамовича предложили не ждать принца
18:39
Специалисты QBF поделились опытом успешного инвестирования
18:23
Населению Земли вынесли приговор из-за коронавируса
18:21
Гороскоп совместимости для геев
18:10
В Санкт-Петербурге грузовик сбил женщину и ребенка
18:04
Совет на выходные
17:54
На серой ветке московского метро произошел сбой
17:39
"Мальчики любят друг друга": Кравец рассказала о геях в шоу-бизнесе
17:38
Организация VIP-проституции: в чем обвиняют звезду футбола из Бразилии?
17:33
"Огромные штрафы": Разин предостерег Шатунова от жестоких последствий
17:17
"Душу мне вынимает": подруга откровенно о появившейся гнили после смерти Фриске
17:16
Назван самый сексуальный футболист мира
16:54
На северо-востоке Москвы пьяный мужчина избил врача (видео)
16:37
74-летний Петросян похорошел после свадьбы
16:34
В погоне за "сенсацией" или выгоды ради?
16:27
Путин подписал указ о помиловании трех россиян
16:12
Актеров сериала "Султан моего сердца" заметили в ресторане
15:58
"Зачем так натягивать трусы?": Тодоренко в купальнике разнесли в пух и прах
15:57
Ковальчук бросила парня-бизнесмена ради Чумакова
15:52
Есть погибшие: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
15:45
Ведущая Первого канала снялась без лифчика и показала фото сыну
15:45
Предполагаемые сообщники экс-замглавы "Военторга" согласились сотрудничать со следствием
15:26
Сын Жади и Лукаса из "Клона" вырос невероятно привлекательным
15:24
"Неприемлемо": Тарасова требуют наказать за глупую шутку о коронавирусе
15:23
В Петербурге рабочий упал с большой высоты
15:18
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
15:12
В вузах Москвы пройдут бесплатные концерты классической музыки
15:10
Сын Децла решился на серьезный шаг
15:09
Родственники Началовой доверили Первому каналу самое интимное
15:08
Дочь Алсу шокировала народ изменившейся внешностью
15:03
Эксперты высоко оценили состояние городского хозяйства Москвы
15:00
Миддлтон и принц Уильям собрались сбежать подальше от членов королевской семьи
14:48
Ковальчук шокировала подробностями коварного похищения "Блестящих" в Грузии
14:39
Любовник потратил огромную сумму на Седокову в День святого Валентина
14:24
"Дико смешно эти сказки слушать": разбрасывающегося деньгами Зеленского спустили с небес
14:21
ГримРок: музыка проверенная временем
14:18
Россияне отказываются праздновать День святого Валентина
14:14
Жительница Коми забила до смерти беспомощную свекровь
14:05
XIII Фестиваль ирландского кино пройдет в четырех городах России
13:59
В Москве пройдет молодежный фестиваль "ВузЭкоФест-2020"
13:57
"Фриске меня спасла": Ковальчук поведала о голодных временах
13:53
"Помолодел лет на 20!": цветущий Добронравов восхитил девушек-близняшек
13:43
В центре Москвы готовятся к серьезной процедуре из-за коронавируса
13:38
Под Тамбовом 5 человек погибли в жутком ДТП
13:33
"Рождение ребенка – это счастье": Сафронов рассказал о малыше Петросяна и Брухуновой
13:19
"Это перестало быть неприличным": звезда "Содержанок" о любовницах богачей
13:14
"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
13:13
Многофункциональные приложения для трейдеров: за и против
13:07
Известные фигуристы громко заявили об уходе
12:58
В Москве нашли тела погибших в бандитских разборках
12:46
"Корона маловата": Бузову закидали камнями за нелепый аксессуар
12:46
Сексуальная Ратаковски в купальнике взбудоражила народ
12:11
"Уплыли" денежки: звезду "Реальных пацанов" обобрали мошенники
12:04
"Уже начал гнить": организм сына-красавчика Сенчуковой и Рыбина перестал справляться
11:40
Объявлено об окончании эпидемии коронавируса
11:24
Тонул четыре часа: Александра Лыкова из сериала "Гранд" затянуло в лесное болото
11:17
Из-за пожара на уральском заводе умер человек
11:02
Панкратов-Черный не может отдохнуть на море из-за мизерной пенсии
10:59
Постоянно дрались: стало известно о сложностях в отношениях актеров "Уральских пельменей"
10:47
"Я умер или в больнице лежу": Добронравов о здоровье и конфликте с Васильевым
10:46
Ургант поглумился над Собчак на всю страну
10:38
Зудина осталась без миллионов Табакова
10:08
19-летняя дочь Гузеевой усохла после серьезной операции
09:58
Известная фигуристка ушла к Плющенко после провала
09:41
"Ужас!": что скрывает Ксения Бородина
09:25
В московской гостинице "Космос" произошел пожар
09:06
"Меня разоблачили": втоптанная в грязь Валерия сделала заявление
08:21
В морщинках и слизи: Курникова и Иглесиас рассекретили первые фото третьего ребенка
08:18
"Не могу это смотреть": Захарова жестко прошлась по работающей на Первом канале Собчак
08:15
"Все равно ампутируют": Солнцев готов оплатить жене-старушке пересадку матки ради ребенка
08:09
Найден эффективный способ борьбы с коронавирусом
06:18
Сретение Господне: что нельзя делать 15 февраля
04:32
Сестра Батрутдинова рассказала о его внебрачной дочери
02:24
Миддлтон быстро нашла замену сбежавшей из дворца Маркл
00:09
Вот это поворот: Киркоров стал священником
21:57
Выбросили в снег и уехали: свердловские врачи грубо обошлись с пациентом
21:33
Копающуюся в грязном белье Водонаеву пристыдили
21:29
Как святого Валентина превратили в покровителя гей-браков
21:27
В московском метро погиб пассажир
21:00
"Необходимо обновление": глава Калужской области ушел в отставку
20:52
Молодой ухажер отвел 77-летнюю Ангелину Вовк в ЗАГС
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева сделала предложение онкобольному Юдашкину
"В одной упряжке с Лукашенко": Зеленскому предсказали неожиданный поворот
Под Петербургом мужчина забил жену до смерти из-за ревности
Россияне пожаловались на сбой в работе "Яндекс.Еда" и Delivery Club в День всех влюбленных
"Шикарная женщина": популярная актриса привела Киркорова в восторг
Угрожал убить директора: в Сыктывкаре задержали школьника
Шоу-бизнес

"Это подделка!": Евгений Петросян рвет и мечет из-за подлой выходки Елены Степаненко

Евгений Петросян.Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Евгений Петросян шокирован поступком экс-супруги. Елену Степаненко обвиняют в афере ради миллионов юмориста.
прочитано 1038 раз

Адвокат юмориста Сергей Жорин сделал громкое заявление. По его словам, пародистка подделала банковские выписки со счетов Евгения Петросяна. Выдвинуто предположение, что Елена Степаненко могла это сделать, чтобы завладеть миллионами экс-супруга.

ПО ТЕМЕ

Помощник Петросяна озвучил диагноз исхудавшей Степаненко

"Созданы друг для друга": Петросяну и Степаненко дали второй шанс

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

 Елена Григорьевна Степаненко

Елена Григорьевна Степаненко Артистка эстрады

В Сети всплыли выписки со счетов артиста, из которых следует, что он сделал несколько переводов в адрес бывшей жены на сумму в миллиард рублей. Новость быстро разлетелась по СМИ. Теперь выяснилось, что опубликованные документы были фальшивыми, сообщает "7Дней".

По словам Сергей Жорина, когда юморист увидел эту новость, он сначала возмутился. "Это подделка!", – рвал и метал Евгений Петросян. Но потом они с юристом вместе даже посмеялись над ситуацией.

Адвокат артиста утверждает, что такой выходкой Елена Степаненко пытается опорочить репутацию Евгения Петросяна и доказать журналистам, что тот является миллионером и лгуном. По словам Сергея Жорина, чтобы убедиться в недостоверности распространяемых сведений, СМИ достаточно запросить выписки со счетов из суда.

Автор: 15 февраля 2020, 11:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Разве у ЖО есть доказательства, кто это сделал? Может, он сам и сделал, чтобы получить лишний раз имфоповод? И это адвокат? Без конца громогласные заявления, не имеющие отношения к реальности. Что умного он сделал за все это время? Только разводит глупого клиента на бабло. Ему выгодно тянуть время. А Елена уж чуть ли не святой кажется на фоне стороны Вагиныча. Ведет себя благородно. А эта троица - тупой, еще тупее и еще.
Ольга
Ответить
Правильно делает. Она с ним работала столько лет,лучшие годы ушли. Пусть молодуха постарается заработать очередной миллиард . 👏👏👏👏
Гость
Ответить
Старикашка жжёт 😂.
1

Популярные темы форума

Политика

"В одной упряжке с Лукашенко": Зеленскому предсказали неожиданный поворот
"Циничная ловушка": украинцы запаниковали от плана Путина по Донбассу
Не по-джентльменски: в Москве поставили на место осмелевшего Эрдогана
До конца года: в Киеве назвали дату возвращения Крыма

Шоу-бизнес

Раскрыта хранимая за семью печатями тайна рождения дочери Евгения Петросяна
Пугачева сделала предложение онкобольному Юдашкину
Откачивали помощники: у Лолиты случился приступ во время концерта
Появились страшные данные о мести Гурченко с того света

Проишествия

Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
В Москве зафиксирован резкий скачок радиации
Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу

Lifestyle

"Я была его дочерью, женой и сестрой": легендарная актриса впервые рассказала об отношениях с Зельдиным
Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

"Уже начал гнить": организм сына-красавчика Сенчуковой и Рыбина перестал справляться

Наследник артистов сообщил о болезни
Шоу-бизнес

Дочь Алсу шокировала народ изменившейся внешностью

Певица вышла в свет с наследницами
Шоу-бизнес

"Душу мне вынимает": подруга откровенно о появившейся гнили после смерти Фриске

Появилось новое интервью приятельницы певицы
Спорт

Известная фигуристка ушла к Плющенко после провала

Спортсменка будет учиться в академии "Ангелов"

Гороскоп

Гороскоп совместимости для геев
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп совместимости: Водолей с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Неприемлемо": Тарасова требуют наказать за глупую шутку о коронавирусе
Известные фигуристы громко заявили об уходе
"Духом слаб и безмерно гордишься": Кокорина публично втоптали в грязь
Организация VIP-проституции: в чем обвиняют звезду футбола из Бразилии?

Регионы

Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+