Иосиф Пригожин откровенно высказался о "Евровидении"

Меньше трех месяцев остается до 65-го песенного конкурса "Евровидение", который состоится в Роттердаме. Пока страна гадает, кто представит Россию на европейской сцене, Иосиф Пригожин откровенно высказался о надобности музыкального соревнования.
По мнению продюсера, "Евровидение" не нужно артистам, которые уже стали достаточно известными. Конкурс подойдет начинающим исполнителям, пишет URA.ru. Пригожин добавил, что уважающий себя певец не станет принимать участие в таком состязании, ведь мероприятие далеко от современных трендов.
"Конкурс был бы полезным для Панайотова. Он большой артист, хороший, талантливый. Ему не хватает этого пиара. А Zivert это на фиг не нужно. Она топ номер один, если брать хит-парад. Зачем ей "Евровидение"? Чтобы упасть ниже плинтуса?" – считает продюсер.
Поразмышляв об идее конкурса, Пригожин назвал его ненужным в современных реалиях. По словам продюсера, с появлением интернета люди и без "Евровидения" могут узнать о новинках в мире музыки.
Напомним, что "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Кто выступит от России, станет известно в конце февраля. Кандидатуру Александра Панайотова, который грезит об этом конкурсе не первый год, активно обсуждают в Сети. Россияне допускают мысль о том, что певица Zivert может достойно представить страну. Поп-дива Ольга Бузова и группа Little Big тоже оказались в шорт-листе потенциальных участников.
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