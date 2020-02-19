Антонов оценил кандидатуру Панайотова для "Евровидения-2020"

Автор вечных хитов Юрий Антонов каждый год следит за песенным конкурсом "Евровидение". И пока вся страна гадает, кто представит Россию в Нидерландах, артист поделился своими мыслями по этому поводу.
По мнению Антонова, в Роттердам должен поехать Александр Панайотов, поскольку вокальные данные исполнителя его впечатляют и могут составить серьезную конкуренцию другим участникам.
"У нас выбор-то небольшой, к сожалению. А тех артистов, которых реально можно было выбирать, они уже были на этом конкурсе. Каких-то новых лиц на горизонте я особо не вижу", – приводит слова Юрия Михайловича "5 канал" со ссылкой на "Комсомольскую правду".
Кроме того, в пример он приводит Басту, но отметил, что на такой конкурс рэперов не шлют.
Юрий Антонов прошелся и по творчеству российских исполнителей. По мнению композитора, современное творчество сложно назвать музыкой, ведь произведениям новых артистов не хватает гармонии. Также Антонов заметил, что популярные исполнители сегодня выпускают очень похожие друг на друга песни, которые можно считать "однодневками".
Сейчас композитор работает над новым материалом. У него уже есть новые мелодии, но пока думает о том, как их выпустить – на виниле или в интернете. Интересно, что Антонов подумывает выпустить сборник своих хитов.
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