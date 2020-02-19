Не Панайотов: Крутой отправил на "Евровидение" нового фаворита

Мэтр российской эстрады заявил, что отправил бы на "Евровидение" Тиму Белорусских. Также ему нравятся предложенные ранее кандидатуры – Ольга Бузова, Feduk и Zivert. Однако влезать в процесс Крутой не хочет и просто высказывает свое мнение.
"Если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я отправил бы, возможно, Тиму Белорусских", – сказал композитор.
Ранее Игорь Крутой рассказывал, что ему уже известно, кто поедет на песенный конкурс в этом году. С вероятностью 90 процентов должен отравиться на "Евровидение" Александр Панайотов, заявил он. С ним был согласен и эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.
Также рассматривалась кандидатура восходящей звезды – певца Димаша Кудайбергена. Однако молодому исполнителю оказалось не интересно участие в подобных конкурсах, пишет сайт VSE42.RU.
Напомним, песенный конкурс "Евровидение" состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в Роттердаме (Нидерланды). Участника от России должны представить в феврале.
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