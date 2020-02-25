"У меня ничего не осталось": первое откровенное интервью внучки Хачатуряна

В Сочи завершился традиционный Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета. Выставки, мастер-классы, спектакли, концерты – программа была очень насыщенной. Одним из ключевых событий фестиваля стал круглый стол, посвященный жизни и творчеству композитора Арама Хачатуряна. С внучкой автора знаменитого "Танца с саблями" встретился корреспондент "Дни.ру".

Арам Хачатурян был женат дважды. В первом браке у него родилась дочь Нунэ, ставшая пианисткой. А внучка композитора Ольга Кузина окончила московскую консерваторию и занялась музыковедением. Сегодня она заместитель заведующего отдела документов и личных архивов Российского национального музея музыки.

"Арам Ильич умер в 1978 году, но я застала его. Была уже взрослым человеком, поэтому хорошо его помню, – рассказала Ольга. – Мы с дедушкой много общались, я часто бывала у него дома. Он всегда приглашал на концерты, на балеты "Спартак" и "Гаянэ", пару раз с ним ездила даже в другие города. Сегодня, правда, из вещей на память о деде у меня практически ничего не осталось, зато много воспоминаний".

Хачатурян – автор трех балетов, трех симфоний, шести концертов, произведений вокальной, хоровой, инструментальной и программной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, а также музыки Государственного гимна Армянской ССР. Однако в том, что в основном его знают по "Танцу с саблями", для внучки нет ничего странного. "Это яркая, необычная, темпераментная музыка, которая сегодня звучит даже в качестве звонков на мобильных телефонах", – пояснила Кузина.

Только что на экраны вышел биографический фильм Юсупа Разыкова "Танец с саблями". "Конечно, в картине не все соответствует действительности. Есть исторические неточности, много вымысла, – отметила внучка композитора. – Но все это только придало картине сюжетной остроты и драматичности, так что упрекать создателей я бы не стала. Лента получилась интересная. В 1942 году, во время подготовки балета "Гаянэ", где и звучит "Танец с саблями", дедушка плохо себя чувствовал, сроки сдачи поджимали. Общее настроение того времени авторам фильма удалось передать. Я знаю, что режиссер картины советовался с Кареном Арамовичем (сын композитора от второго брака. – Прим. ред.), консультировался по каким-то моментам уже на этапе выпуска фильма".

По ее словам, Карену Хачатуряну принадлежат все авторские права на музыкальное наследие Арама Хачатуряна. В прошлом году сын знаменитого композитора засудил театры, показавшие балет "Спартак" без его разрешения на площадках в Крыму и Сочи, а также на сцене концертного зала "Дзинтари" в Юрмале. Наследник запросил с ответчиков солидную компенсацию.