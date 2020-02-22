Отец Фриске вновь схлестнулся с Шепелевым

Как стало известно, папа умершей вокалистки подал иск в Пресненский суд Москвы. Ответчиком по делу назван гражданский муж Жанны Фриске, известный шоумен Дмитрий Шепелев.
Глава семейства Фриске просит телеведущего возместить ему семь миллионов 211 тысяч рублей. Якобы такую сумму Дмитрий обязан был отдать благотворительной организации "Русфонд", но этого не сделал. Долг за шоумена погасил Владимир Борисович, сообщает телеграм-канал Mash.
Отметим, что ранее в программе "Осторожно, Собчак!" Дмитрий Шепелев говорил, что отдал деньги "Русфонду". По словам шоумена, он перечислил на счет благотворительной организации чуть более семи миллионов рублей. Более того, телеведущий обвинил семью певицы в похищении средств, выделенных на ее лечение. Также Шепелев рассказал об угрозах со стороны несостоявшегося тестя.
Напомним, в 2014 году организация "Русфонд" организовала сбор средств для помощи певице Жанне Фриске. У артистки диагностировали опухоль мозга. Россиянам удалось собрать 67 миллионов.
После продолжительного лечения вокалистка скончалась. Благотворители обратились к семье умершей и потребовали вернуть остатки средств – 21 миллион. После этого выяснилось, что деньги исчезли. "Русфонд" обратился суд. Родителей Жанны Фриске, Владимира и Ольгу, а также ее сына Платона в лице законного представителя Дмитрия Шепелева обязали возместить долг организации. С тех пор близкие артистки и шомен находятся в состоянии перманентной войны.
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