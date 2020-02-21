Наталья Фриске готовится сбежать из страны после травли из-за сестры

Наталья Фриске рассказала о планах на будущее. Артистка призналась, что не живет с мужем.

33-летняя сестра Жанны Фриске уже выбрала город, где будет рожать. Она бы с удовольствием туда сбежала, чтобы обосноваться. Об этом женщина сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

Идеальным для жизни Наталья Фриске считает Майами в США. Порассуждала она и о бывшем супруге и будущих детях. По словам знаменитости, в Майами все предназначено для жизни. "Только там чувствую себя комфортно", – заявила звезда.

По словам сестры известной певицы, этот американский город заряжает ее правильной энергетикой. Именно там ей хочется заниматься спортом и нормально питаться. Одним словом, делать все, чтобы быть здоровой и активной.

Более того, именно Майами Наталья Фриске выбрала для рождения ребенка. Напомним, артистка вышла замуж за Сергея Вшивкова в 2013 году, но детей у них нет. В комментариях Фриске подтвердила, что больше не живет с мужем.

Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появились слухи о том, что экс-солистка группы "Блестящие" решила вернуться на сцену. Якобы штурмовать отечественный шоу-бизнес Наталья Фриске будет в образе, похожем на имидж именитой сестры. После этого россияне затравили из-за подражания ушедшей из жизни родственнице.

Кроме того, на певицу ополчился продюсер Иосиф Пригожин. Они раскритиковал решение Натальи Фриске.