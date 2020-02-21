Жена подала на развод с Дмитрием Шепелевым

После того, как стало известно об уходе Дмитрия Шепелева с Первого канала, к нему возросло внимание со стороны СМИ и прочей общественности. В частности, это касается его личной жизни. Популярный телеведущий когда-то встречался с певицей Жанной Фриске. Пара не афишировала отношения, как, впрочем, и не скрывалась. В апреле 2013 года артистка родила шоумену сына Платона. Казалось, свадьба не за горами. Однако потом всю страну потрясла печальная новость – Жанна Фриске больна раком головного мозга. Ее борьба со страшным недугом летом 2015 года закончилась поражением. Ее единственного наследника воспитывает отец.
Сейчас Дмитрий Шепелев, по некоторым данным, живет с архитектором, дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара встречается уже несколько лет, причем, как рассказывал сам ведущий, они познакомились благодаря их детям.
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