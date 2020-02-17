"Если красавчик, то обязательно гей": Пригожин ответил на вопрос об увлечении сына парнями

Арсению Шульгину – сыну певицы Валерии от второго брака – идет 22-й год. Но парень не женат. Хотя замуж за такого красавчика любая пошла бы с удовольствием. Вот и поползли в тусовке шоу-бизнеса грязные слухи, что-де, возможно, Арсения девушки не интересуют вовсе, что он примкнул к "голубому профсоюзу", как многие артисты. На концерте по случаю дня всех влюбленных, который в Кремле устраивал телеканал "МУЗ-ТВ", корреспондент "Дни.ру" задал отчиму юноши – продюсеру Иосифу Пригожину – откровенный вопрос о сексуальной ориентации отпрыска.

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