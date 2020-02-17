"Если красавчик, то обязательно гей": Пригожин ответил на вопрос об увлечении сына парнями

"******** (ерунду – Прим. ред.) комментировать даже не хочется, – возмутился Пригожин. – Вопрос заключается в том, что у каждого Абрама своя программа. Каждый почему-то хочет эту тему активно муссировать и забирать парня в свой профсоюз".
"Я абсолютно убежден, что Арсений – не гей, – заявил Пригожин. – Но кто-то это выдумает, упорно качает эту тему. Хотя я считаю неприличным говорить на интимные темы – кто с кем, кто кого, кто во сколько и кто где".
Пригожин заверил, что любимая девушка, "даже не одна", у парня есть. "У него ********** (прекрасная – Прим. ред.) девушка, зовут ее Лиана, – пояснил Пригожин. – Они живут вместе у них потрясающие отношения. А то, что он красавчик, вовсе не значит, что он ******* (гей – Прим. ред.).
Напомним, в разное время каминг-аут совершили многие знаменитости. Футболист Криштиану Роналду, певцы Джордж Майкл и Рики Мартин, актеры Кевин Спейси и Стивен Фрай, дизайер Том Форд, глава Apple Тим Кук признались в любви к мужчинам. Хотя, конечно, на Западе сделать это проще, поскольку уровень гомофобии там не столь велик.
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