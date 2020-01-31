Молодящейся Валерии напомнили о возрасте

Накануне артистка презентовала новый клип на песню "Тысячи историй" с казахстанской певицей НаZимой, которая является участницей лейбла Black Star. Супруга Иосифа Пригожина предупредила поклонников, что время от времени будет размещать фото со съемочной площадки.
Один из таких снимков Валерия опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. В кадре исполнительница позирует в наряде от российского модельера Алины Герман – роскошном платье красного цвета с глубоким декольте, усыпанном пайетками. Завершают образ крупные серьги с драгоценными камнями.
Поклонникам экстравагантный стиль светской львицы пришелся по вкусу. "Какое платье! Какой шикарный образ", "Необыкновенная красавица", " Боже!!! Невероятная!!!", "Просто сногсшибательная женщина", – восторгались фолловеры.
"Ах, как не хочется стареть", – иронично отметил пользователь Сети.
К высказываниям фолловеров присоединились звездные друзья Валерии – Елена Малышева, Лариса Вербицкая и Ирина Салтыкова. "Лерочка, какая ты необыкновенно прекрасная!" – восторженно заявила ведущая программы "Жить здорово".
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