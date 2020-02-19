Антонов в день 75-летия раскрыл интимные подробности любовных связей

В эфире шоу "Судьба человека" Юрий Антонов отметил 75-летие. В честь круглой даты артист рассказал о своих женщинах.

Борис Корчевников напомнил певцу о его первой работе – еще на родине, в Белоруссии. Будущая звезда руководила хором местного Дома культуры. Парню было всего 14 лет, но он уже зарабатывал приличные деньги – 60 рублей. Тогда же Юрий пережил первую любовь и первое предательство...

Это случилось на первом курсе музыкального училища. Маргарита училась в политехническом техникуме. Влюбленные были счастливы недолго, девушка ушла к другому. Правда, отметил артист, для него трагедии не было – спасли работа, учеба и новые знакомства. "Было дело. Люди встречаются, женятся, а у нас наоборот получилось, мы разошлись", – с некоторым раздражением ответил артист ведущему шоу "Судьба человека".

"Первая любовь – это что-то, что остается потом на всю жизнь с тобой. Первые ощущения чего-то необычного по отношению к девушке. Я еще не понимал, что такое любовь", – поделился мыслями юбиляр.

В эфире программы "Судьба человека" открыли еще одну тайну Антонова. Пассией артиста в начале его карьеры стала красавица, написавшая слова для композиции "Не умирай, любовь". Оказалось, что в авторах песни указан только гитарист Михаил Беляков, добавивший куплет к готовому тексту.

Ирина Безладнова работала в "Ленконцерте", а потом уехала в США. Редакторам шоу "Судьба человека" удалось найти ее. Ирина записала для Юрия поздравление и поделилась воспоминаниями о том, как певец ухаживал за ней в далекие 60-е.

"После очередной встречи мы расстались. Я ушла и уже оглянулась, а он уезжал в такси. И вот на заднем сиденье у него расплющена была физиономия, он смотрел на меня через заднее стекло. У него и денег тогда не было ни на цветы, ни на рестораны. Он меня из редакторской вызывал в коридор, начинал говорить, конечно, комплименты. Да, он не ждал, когда все само собой как-то произойдет. Он делал все для того, чтобы это произошло, и оно происходило", – рассказала Безладнова.

Юрий Антонов с благостной улыбкой слушал воспоминания бывшей возлюбленной. Возможно, в тот момент у певца промелькнули теплые чувства.