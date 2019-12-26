"Знает подчиняющие волю методики": друг о зомбированной Степаненко дочери Петросяна

"Викторина почему-то очень обижается на отца, а еще больше на его пятую жену Татьяну Брухунову, считая ее молодой хищницей, захватчицей, – сказал друг. – Она думает, что это вторая Виталина Цымбалюк-Романовская, которая пустит по миру старика. Ей невдомек, что отношения могут быть искренними и при большой разнице в возрасте – как у Высоцкой и Кончаловского, у Диброва, Николаева, Макрона".
"Степаненко возможно, обещает поделиться отсуженным у Петросяна имуществом с его дочкой и внуками, – продолжил приятель. – Но бывшая жена Петросяна только прикрывается благородными порывами, своей набожностью. Это волк в овечьей шкуре. Я не знаю, чем она так привязала к себе дочь Петросяна, чем зомбировала, что она перестала общаться с Евгением Вагановичем. Елена Григорьевна увлекается фэншуй, может, знает и какие-то подчиняющие волю методики".
"Викторина Петросян ведет сегодня все дела Елены Степаненко, – признался собеседник. – Хотя она прежде была очень близка с отцом, поскольку других родственников нет. Мать Вики – первая жена Евгения Петросяна, умерла, когда дочь была маленькой".
"Вика, я думаю, еще пожалеет, что не встала на сторону родного отца, что осудила его за желание быть счастливым и любимым, что общается с Еленой Степаненко, – заключил друг. – Она, возможно, надеется получить богатейшую библиотеку Петросяна для своего сына-профессора, что было бы справедливо, наверное. Но говорить о этом должна с отцом, а не с одной из его многочисленных жен".
Популярные темы форума
Кто слушал речь Владимира Путина?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
А ты загадал ( а ) желание и ....?
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Пойдет ли снег на Новый Год?
Почему вы все такие страшные