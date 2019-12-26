"Знает подчиняющие волю методики": друг о зомбированной Степаненко дочери Петросяна

Викторина – единственная дочь Евгения Петросяна – прибыла в Москву из Нью-Йорка. Правда, остановилась она в одной из квартир Елены Степаненко и с отцом видеться не планирует. О том, что происходит в знаменитой семье, "Дни.ру" рассказал ее друг.

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