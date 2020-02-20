Тимур Еремеев высказался о замене Дмитрия Шепелева в шоу "На самом деле"

После сенсационного заявления о том, что Дмитрий Шепелев покидает шоу "На самом деле" его предполагаемый сменщик прокомментировал информацию о своем назначении. Оказалось, что артист ничего о нем не знает.
"Ничего пока не слышал", - цитирует Тимура Еремеева "Вокруг ТВ". Отметим, о своем уходе из шоу Дмитрий Шепелев сообщил 19 февраля. Телеведущий долго думал перед тем, как сменить место работы. Решение далось ему нелегко.
Шоумен подчеркнул, что уходит с Первого канала не из-за конфликтов с руководством, а по обоюдному согласию сторон. Напомним, о том, что именно Тимур Еремеев сменит Дмитрия Шепелева в популярной передаче, стало известно от одного из актеров массовки. Однако информация о назначении актера ведущим шоу не была официально подтверждена.
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