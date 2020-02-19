Дмитрий Шепелев рассказал о смерти после ухода с Первого канала

Известие о том, что Дмитрий Шепелев покинул Первый канал, удивило всех. В Сети появились разные версии о причинах такого радикального решения. Кроме того, зрители гадают, кто теперь станет ведущим шоу "На самом деле".

На Первом канале Дмитрий Шепелев работал с перерывом в более чем десять лет. Казалось, вряд ли что-то могло прогнать популярного телеведущего с его насиженного места, на котором, по некоторым данным, он получал три миллиона рублей в месяц. Однако вечером 18 февраля шоумен подтвердил ходившие на протяжении последних недель слухи о том, что он покидает "первую кнопку".

Интернет-пользователи потерялись в догадках, почему популярный ведущий решился на такой радикальный шаг. Увидев эти предположения, Дмитрий Шепелев решил внести ясность. Он уточнил: "Для меня это имеет большое значение. Послушайте. Это взвешенное решение и безусловно не драма. Я прислушиваюсь к себе и делаю то, что считаю правильным, чего и всем желаю".

Шоумен ознакомился с некоторыми "Сторис" и комментариями, которые его очень позабавили. "Они реально выглядят так, как будто я умер, как бы нет меня, это очень смешно. Пожалуйста, никакой трагедии. Я здесь, мы на связи. Любые перемены, уверен, всегда только к лучшему, для всех", – высказал мнение Дмитрий Шепелев на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм".

Между тем зрители ломают голову, кто же заменит телеведущего на шоу "На самом деле". Ходят слухи, что им станет внебрачный сын легендарного актера Спартака Мишулина. "Нам сказали, что теперь ведущим передачи будет Тимур Еремеев", - цитирует своего источника из актеров массовки сайт "Комсомольская правда".

Напомним, актер Тимур Еремеев прославился несколько лет назад благодаря Первому каналу. Он появился на шоу "Пусть говорят" с заявлением отом, что он внебрачный сын Спартака Мишулина. Тогда ДНК-экспертиза подтвердила его родство с народным артистом. Примечательно, что Тимур не пошел в суд, чтобы официально зафиксировать факт родства. Наоборот, он постоянно подчеркивает, что не собирается менять фамилию и бороться за наследство.

Тем не менее, с таким положением дел категорически не согласна законная дочь Спартака Мишулина Карина. Она обратилась в суд с многочисленными исками и запрещает Еремееву официально называть себя сыном легендарного актера. Тимур не жалеет, что изменил жизнь, рассказав, кто его отец.