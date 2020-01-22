Энергетический вампир: всплыла шокирующая правда о Шепелеве

"Дмитрий Шепелев – сильная и целеустремленная личность. Также он довольно холодный человек, не склонный просто радоваться каждому прожитому дню и даже конкретным успехам, – описала телеведущего ведунья Саона.
В повседневном общении его невозможно раскрыть, приблизиться к нему. Понять, о чем он думает, порой не под силу даже близким людям. С точки зрения энергетики Дмитрий обладает внушительной "броней", которая не дает подступиться к нему, иногда даже отталкивает. Он никого не подпускает к себе и очень любит уединение. Ему свойственен энергетический вампиризм, поэтому новым знакомым бывает с Дмитрием нелегко.
При этом сам Дмитрий энергетически невероятно силен, считает ясновидящая. Путь к каждой своей цели он тщательно просчитывает, у него есть четкий план действий в любой ситуации. Он уже знает, что будет с ним через год и так далее. О переменах в личной жизни речи пока не идет, Шепелев сейчас об этом не думает, для него это закрытая тема.
Работа для Дмитрия Шепелева – не более, чем способ достичь благополучия. "Не могу сказать, что карьера телеведущего для него – дело всей жизни, к которому он тяготит душой. Всякая публичность для Дмитрия скорее в тягость, поэтому амбиций стать всенародным любимцем и с каждым днем повышать свой зрительский рейтинг у него нет. Впереди у него какие-то бизнес-проекты, никак не связанные с телевидением", – добавила Саона.
Популярные темы форума
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
про климакс
Хватит ныть про СССР
КРАХ!!!
Надо улучшать демографию
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!